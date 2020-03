Cậu bé lập kỷ lục Guinness khi 5 tuổi tự lái máy bay, 11 tuổi sắp tốt nghiệp đại học

Ngày 31/8/2013, He Yide (biệt danh Duoduo, sinh năm 2008) ở Nam Kinh, Trung Quốc, tự lái máy bay một mình trên bầu trời Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh.

Chuyến bay dài 35 phút giúp He Yide được ghi tên vào Guinness World Record với danh hiệu Phi công trẻ nhất thế giới.

He Yide trở thành phi công trẻ nhất thế giới khi 5 tuổi. (Ảnh: QQ)

Từng bị cảnh báo về bại não

Để chuẩn bị cho buổi lái máy bay, cậu bé 5 tuổi phải tập luyện trong nửa năm với thời gian biểu khắc nghiệt. Cũng trong năm đó, ông bố đồng hành cùng con đi bộ qua sa mạc. Nhiều cha mẹ xót xa cho cậu bé nhưng với ông Liesheng, chuyến đi đã "rèn luyện cho con trai tôi kỹ năng sinh tồn khi tự tìm kiếm thức ăn và nước uống trên đường".

Nhiều người, khi biết những gì He Yide làm được, đều cho rằng cậu bé hẳn phải có sức mạnh phi thường. Nhưng ít ai biết rằng He Yide từng được sinh non khi mẹ của em mới mang thai 7 tháng.

Thời điểm cậu bé mới ra đời, bác sĩ cảnh báo nguy cơ bị bại não. Cú sốc này khiến ông Liesheng, một doanh nhân ở Nam Kinh, quyết định rèn luyện con theo cách khác biệt và khắc nghiệt.

Để rèn luyện vóc dáng và tâm lý cho con trai, ông Liesheng lập ra một loạt kế hoạch tập luyện cho trẻ. Theo đó, He Yide thức dậy lúc 6h45 và đi ngủ khi 20h30.

Hình ảnh cởi trần chạy dưới tuyết, nhiệt độ -13 độ C của He Yide từng gây tranh cãi. (Ảnh: QQ)

Năm 2012, một đoạn video chia sẻ cảnh He Yide, khi đó mới 4 tuổi, cởi trần chạy dưới tuyết ở New York (Mỹ) khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cậu bé 4 tuổi chỉ mặc một chiếc quần cộc màu vàng, nhiệt độ ngoài trời -13 độ C. Yide vừa chạy vừa gào khóc gọi bố mẹ nhưng ông Liesheng động viên con tiếp tục chạy, rèn luyện trong thời tiết giá lạnh.

Video nhận được hơn 200.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài ngày kèm theo hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. 80% trong số đó phản đối, tỏ ra bất bình với hành động của ông bố.

Tuy nhiên, đáp trả lại những chỉ trích, ông Liesheng chia sẻ với Global Times: “Tôi yêu con bằng cả trái tim. Con trai tôi sinh non vào tháng 7 với nhiều chứng bệnh. Bác sĩ còn nói con có thể bị bại não. Tôi không thể để điều đó xảy ra”.

Triết lý dạy con của vị doanh nhân là “Giáo dục đại bàng”. “Giống như một con đại bàng, tôi đẩy con mình tới giới hạn để nó học cách bay”, ông nói.

Những kỷ lục phi thường

Dưới sự giáo dục hà khắc của cha mẹ, 2 tuổi, He Yide tập luyện leo núi cùng bố, chạy bộ 2 km mỗi ngày. Cậu bé còn được huấn luyện đi xe đạp, tập võ…

Tháng 8/2012, cậu bé tham gia cuộc đua thuyền quốc tế. Tháng 9/2012, cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn leo núi Fujiyama ở Nhật Bản trong suốt 15 giờ. Năm 5 tuổi, He Yide hoàn thành toàn bộ chương trình học cấp tiểu học.

He Yide chuẩn bị tốt nghiệp đại học vào tháng 4 tới. (Ảnh: Global Times)

Năm 9 tuổi, cậu bé đăng ký thi Đại học Nam Kinh. Đến năm 11 tuổi, He Yide vượt qua 18 môn học của trường với điểm trung bình là 70.3. Cậu đủ điều kiện thi tốt nghiệp của trường.

Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh cách giáo dục con của gia đình He Yide, nhưng không thể phủ nhận những điều mà cậu bé làm được.

11 tuổi, người ta không thể tưởng tượng đây là đứa trẻ sinh non từng được chẩn đoán có nguy cơ bị bại não. Từ những bài tập khắc nghiệt của bố, Yide giành được nhiều kỷ lục thế giới như: Phi công trẻ nhất thế giới, Thủy thủ trẻ nhất thế giới...

Hiện, cậu bé còn 9 môn học cuối cùng, nếu vượt qua tất cả, He Yide sẽ chính thức nhận bằng tốt nghiệp Đại học Nam Kinh vào tháng 4 tới. Đây là điều phi thường mà ít người nào có thể làm được.