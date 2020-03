Ảnh: Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường ký túc xá làm khu cách ly

Đến nay, Công an quận Hoàng Mai và công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã triển khai phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cho 2 khu vực sẽ đón người cách ly mới khi diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.