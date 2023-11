Giáo dục tuần qua: Nam Định cấm học sinh THCS đi xe máy điện, nam sinh đánh bạn

(VTC News) -

Học sinh THCS tại Nam Định không được tự đi xe máy điện đến trường

Ngày 31/10, Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các trường THCS trên địa bàn tổ chức cho học sinh ký cam kết không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật và "không điều khiển xe máy điện đến trường".

Học sinh THCS tại Nam Định không được tự đi xe máy điện đến trường. (Ảnh minh họa)

"Nếu học sinh nào cố tình đi thì nhà trường yêu cầu phụ huynh học sinh đến cam kết việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông", công văn nêu rõ.

Chiều 1/11, ông Đỗ Anh Tuấn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nam Định, xác nhận việc Phòng GD&ĐT thành phố đã chỉ đạo siết chặt công tác quản lý việc học sinh THCS (độ tuổi 12 - 15) đi xe máy điện tới trường.

"Lệnh cấm" trên được đưa ra trong bối cảnh địa phương đang yêu cầu kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các trường THCS khi để học sinh đi mô tô, xe máy, xe điện tới trường khi chưa đủ điều kiện.

Nam sinh ở TP.HCM đánh bạn trong lớp

Tối 29/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh nam sinh vừa liên tục chửi thề vừa bóp cổ và đánh vào đầu bạn. Nam sinh này mặc áo thể dục trường THCS Đống Đa, cổ đeo khăn quàng đỏ.

Ông Lâm Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, vụ việc xảy ra tại lớp 9A5 sau khi kết thúc tiết học thứ tư sáng 25/10.

Nam sinh đánh bạn tới tấp vì mâu thuẫn nhặt tiền. (Ảnh cắt từ clip)

"Nam sinh đánh bạn là do có mâu thuẫn từ việc nhặt được tiền", ông Hoàng nói. Thời điểm xảy ra sự việc, không có giám thị và giáo viên nào có mặt để can ngăn. Nhà trường đã yêu cầu 2 nam sinh làm bản tường trình.

"Ngày 29/10, nhà trường mời 2 phụ huynh đến trường làm việc. Bên đánh bạn đã xin lỗi, đồng ý bồi thường và được sự chấp nhận của bên bị đánh'', ông Hoàng thông tin thêm.

Ngày 30/10, Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh cho biết, đơn vị sẽ nghiêm túc phê bình Ban giám hiệu Trường THCS Đống Đa, đồng thời chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn đặc biệt lưu ý về công tác quản lý học sinh.

Với học sinh quay clip và đứng xem, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ có hình thức kỷ luật, khiển trách, thông báo với cha mẹ nhằm phối hợp giúp đỡ các em khắc phục khuyết điểm.

Xôn xao bảng chi 7 tỷ đồng 'kinh phí thi học sinh giỏi' của một trường THPT

Anh H. (Hưng Yên) bày tỏ thắc mắc về nội dung liên quan việc công khai dự toán năm 2023 của Trường THPT Chuyên Hưng Yên. Cụ thể, theo dự toán thu chi ngân sách năm 2023 được ký ban hành ngày 31/12/2022, nhà trường dành 7 tỷ đồng “kinh phí thi học sinh giỏi”.

Theo phân bổ mức chi, khoản kinh phí này chiếm hơn 60% kinh phí không thường xuyên giao cho đơn vị sử dụng (11,47 tỷ đồng) và bằng khoảng 23,5% tổng chi của năm 2023 (29,753 tỷ đồng). Trong khi đó, theo dự toán, trường chỉ dành khoảng 2 tỷ đồng học bổng cho học sinh.

Dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của Trường THPT Chuyên Hưng Yên chi 7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hưng Yên, xác nhận có nội dung “kinh phí thi học sinh giỏi” với dự toán 7 tỷ đồng. Đây là số tiền dự trù kinh phí của bộ phận tài chính trường và gồm nhiều hạng mục.

“Nội dung này gồm nhiều hạng mục như chi cho dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, mời chuyên gia, tổ chức hội thảo, tập huấn giáo viên, tham gia thi cụm các trường chuyên... Hiện nay, trường đang ôn thi cho cả khối 12 gần 100 em”, ông Duy nói.

Hiệu trưởng cho hay, kinh phí thi học sinh giỏi chỉ là số ít và có định mức chung. Dự toán này được nhà trường thực hiện theo quy định các nội dung chi của ngân sách Nhà nước và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, sau đó mới công bố.