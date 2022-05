Giao dịch trầm lắng, vì sao giá nhà vẫn chưa hạ?

(VTC News) -

Từ đầu năm 2021, cơn sốt bất động sản kéo đến. Điều này được một số chuyên gia đánh giá do trong đại dịch COVID-19 tiền không đổ vào sản xuất mà đổ vào bất động sản, đã “kích hoạt” giá tăng trên mọi miền. Và sau đại dịch, giá bất động sản ở một số thành phố lớn tiếp tục tăng.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về thị trường nhà ở và bất động sản quý I/2022 cho thấy, giá tăng cao cả ở hai miền Nam – Bắc.

Đơn cử như dự án Sunshine Garden (Hai Bà Trưng) có giá khoảng 37,1 triệu đồng/m2, Sunshine City (Bắc Từ Liêm) có giá khoảng 41,8 triệu đồng/m2. Tại TP.HCM: Happy Valley (Quận 7) có giá khoảng 47,6 triệu đồng/m2, dự án Thảo Điền Green tại Quận 2, TP.HCM có giá khoảng 100 triệu đồng/m2, dự án Empire City – The Monarch tại Khu đô thị Thủ Thiêm có giá khoảng 200 triệu đồng/m2…

Giá nhà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đối với nhà ở riêng lẻ, đất nền, tại Hà Nội, các khu vực Vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức giá khoảng hơn 100 triệu/m2; khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng giá khoảng 150 triệu đồng/m2; khu vực đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh, giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 .Còn Tại TP. HCM, đất nền tại Thủ Thiêm Villa (Quận 2) có giá khoảng 125,3 triệu đồng/m2, The EverRich III (Quận 7) giá khoảng 117,5 triệu đồng/m2, Kim Sơn (Quận 7) giá khoảng 136,5 triệu đồng/m2.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Giá nhà ở riêng lẻ, đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư (bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý trước); sang cuối tháng 3/2022 tại một số địa phương, các vùng ven Hà Nội, TP.HCM lại có hiện tượng tăng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh, một số nơi mức giá tăng 15 – 20% so với cuối năm 2021. Trong khi đó, các dự án chung cư và nhà đất được cấp phép đều rất hạn chế.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, ở phân khúc nhà ở thương mại, số lượng dự án được cấp phép ở quý I/2022 cả nước có 22 dự án, số lượng dự án bằng khoảng 47% so với Quý IV/2021 và bằng khoảng 54 % so với cùng kỳ năm 2021.

Lý giải thực trạng này, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, nguyên nhân căn cơ nhất, sâu xa nhất dẫn đến tình trạng này là thiếu nguồn cung và lực cầu tăng cao. Nguồn cung trên thị trường khan hiếm là do các dự án bất động sản gần như đứng hình, không phê duyệt được vì các quy định pháp lý đang có những mâu thuẫn, chồng chéo tạo ra các rào cản vô hình, các địa phương không dám phê duyệt dự án để bơm nguồn hàng vào thị trường.

Cụ thể, ông Đính phân tích, trong bối cảnh nguồn cung không thể cải thiện được vì vướng luật, thì hệ lụy cơ bản nhất của cầu cao cung thấp là làm tăng giá nhà đất tại các địa phương, thậm chí giá đất bị thổi lên, tăng một cách vô tội vạ, tạo thành sự hỗn loạn trên thị trường, trở thành rào cản hạn chế các dự án của nhà đầu tư chính thống, tạo nên sự mâu thuẫn, bất ổn, phức tạp trên thị trường bất động sản.

Tại tọa đàm "Giải mã những cơn sốt đất" mới đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận Tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam lý giải việc giá nhà tăng cao do kinh tế Việt Nam vẫn có tốc độ tăng trưởng tương đối tốt dù chịu ảnh hưởng của COVID-19. Các thông tin quy hoạch vùng, địa phương, triển khai kết nối hạ tầng cũng được công bố, trong khi nhiều doanh nghiệp ngoại phát triển khu công nghiệp, dự án nghỉ dưỡng... dẫn đến tâm lý đầu tư đón đầu, đẩy giá bất động sản lên cao.

Mặt khác, trong bối cảnh lạm phát cao, các nhà đầu tư có nhu cầu tìm kênh neo giữ tài sản mà bất động sản là một trong những kênh an toàn, hiệu quả nhất.

Để hạn chế sự tăng giá vô tội vạ, ông Nguyễn Văn Đính cho rằng, Bộ Xây dựng cần đề nghị các địa phương thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, đề nghị các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể: Các địa phương khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.

Địa phương cần thực hiện công khai minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương giai đoạn 2022-2015 và giai đoạn 2022- 2030 để có cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và lập, phê duyệt triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án bất động sản, dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.