Giành 2 HCV Olympic, xạ thủ Nga bị dân mạng dạy lại cách cầm súng

(VTC News) -

Vitalina Batsarashkina (Ủy ban Olympic Nga) giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn ở Olympic Tokyo 2020. Nữ vận động viên này gây ấn tượng với hình ảnh cất một tay vào túi quần khi thực hiện loạt bắn chung kết.

Tuy nhiên, phong thái của nhà vô địch này lại khiến nhiều "chuyên gia" trên mạng xã hội không vừa mắt. Có rất nhiều bình luận chê bai động tác của Batsarashkina, cho rằng cô cầm súng không đúng cách khi chỉ dùng một tay.

Batsarashkina gây ấn tượng với phong thái bình tĩnh ở loạt bắn chung kết.

Tờ The Sun trích dẫn một số bình luận tiêu biểu: "Độ giật sẽ rất lớn. Đó là lý do vì sao người ta dạy bạn cầm súng bằng hai tay", hay "Không chỉ gãy cổ tay hoặc mũi đâu, cô ta dùng một tay chẳng vì lý do gì cả ngoài việc tỏ vẻ".

Tuy nhiên, những bình luận này nhanh chóng bị phản bác, thậm chí bị mỉa mai ngược lại. Lý do là ở nội dung 10m súng ngắn của Olympic, các vận động viên chỉ được phép dùng một tay cầm súng. Không chỉ Batsarashkina mà tất cả các xạ thủ khác tham dự các nội dung súng ngắn đều không được cầm súng bằng 2 tay, hoặc dùng một tay còn lại đỡ tay cầm súng.

Batsarashkina giành 2 HCV ở Olympic Tokyo 2020.

Rõ ràng việc dạy các xạ thủ Olympic, đặc biệt là những VĐV đỉnh cao như Valentina Batsarashkina, về cách cầm súng thi đấu là hành động nực cười. Batsarashkina từng giành huy chương bạc Olympic Rio 2016 và ngay tại kỳ Thế vận hội lần này, xạ thủ người Nga cũng giành tới 2 huy chương vàng nội dung súng ngắn.