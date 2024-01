Giảng viên ném điện thoại vào nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bị xử lý khiển trách

(VTC News) -

Sáng 13/1, thông tin với VTC News, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM - TS Hoàng Ngọc Long cho biết nhà trường đã đưa ra kết quả xử lý giảng viên M.H.

Ban Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết việc xử lý giảng viên vi phạm sẽ căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử trong trường học đã ban hành trước đó, phụ thuộc vào mức độ sai phạm tới đâu, sẽ xem xét xử lý đúng quy định. Với hành vi sai phạm của giảng viên M.H, cuộc họp thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách.

Bên cạnh đó, nhà trường xác nhận chưa nhận được thông báo của khoa về việc ngừng giảng dạy tại trường của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Nữ giảng viên M.H ném điện thoại vào nghệ sĩ Lưu Thiên Hương bị xử lý khiển trách.

Ông Long nói: “Mặc dù thời điểm này trường đang tổ chức thi cử, các khoa đều bận, nhưng nhận thấy sự việc quan trọng nên Ban Giám đốc đã triệu tập cuộc họp khẩn. Sau khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi nhận thấy hành vi của giảng viên M.H là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo. Bản thân giảng viên M.H cũng đã nhận hành vi của mình là sai”.

Theo Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, trong tối 12/1, lãnh đạo nhà trường biết được sự việc thông qua trang cá nhân và đơn tố cáo của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Hiện nhà trường chưa nhận được thông báo xin ngừng giảng dạy tại trường của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương.

Nhận thấy được tầm quan trọng của diễn biến sự việc, lãnh đạo nhà trường gồm Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban Thanh tra Nhân dân, Thanh tra học đường, Trưởng khoa, đại diện bộ phận tổ chức cán bộ đã được triệu tập, tổ chức họp về sự việc này nên không có chuyện nhà trường bỏ qua đơn thư tố cáo của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương.

Ngoài ra, lãnh đạo Nhạc viện TP.HCM thông báo dự kiến chậm nhất vào đầu tuần sau sẽ mời giảng viên M.H và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương vào làm việc. Trước mắt nhà trường sẽ tạo điều kiện để hai bên có buổi hòa giải, cùng nhau hóa giải gút mắc, có sự thông cảm, tránh để xảy ra những sự việc không hay như vừa qua.

Như VTC News đã đưa tin, ngày 12/1, nhạc sỹ Lưu Thiên Hương đăng tải clip cùng bài viết "tố" một nữ đồng nghiệp, giảng viên Nhạc viện TP.HCM ném thẳng điện thoại vào người sau khi góp ý, tranh cãi về chuyên môn.

Cụ thể, Lưu Thiên Hương không đồng tình việc giảng viên M.H. cấm sinh viên dùng laptop xử lý âm thanh, hát beat đã "master".

Cô nói: "Do giải thích chị H. không hiểu nên tôi yêu cầu bộ phận kỹ thuật kiểm tra, giải thích chuyên môn nhưng chị không đồng ý. Do thấy có những câu nói xúc phạm, sai căn cứ nên tôi dùng điện thoại quay bảo vệ bản thân. Chị H. có hành vi ném điện thoại vào người tôi, may mắn tôi tránh được".

Nữ nghệ sĩ đã nộp đơn thư tố cáo lên ban lãnh đạo nhà trường và chờ lãnh đạo trường giải quyết thoả đáng.