Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng cùng học trò bị khởi tố: Thông tin mới nhất

Liên quan đến việc giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng cùng học trò bị khởi tố, ngày 02/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án Vu khống, xảy ra năm 2020 tại tỉnh này.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Hoàng Minh Tuấn (SN 1980, trú thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Vu khống". Ông Tuấn là võ sư, học trò của ông Phạm Đình Quý. Các Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn cùng ngày.

Tiếp đó, mở rộng công tác điều tra, ngày 25/9, Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đình Quý (SN 1981, trú khu phố 1, P. Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). Ông Quý là giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM.

Đến ngày 01/10, ông Quý bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 2 tháng về tội "Vu khống". Các Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn cùng ngày.

Toàn bộ hoạt động thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành các thủ tục tố tụng đảm bảo chặt chẽ, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, tại cơ quan điều tra, cả ông Quý và Tuấn đều khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất, có tổ chức thực hiện tội phạm, cố ý loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Lời khai nhận của hai bị can này phù hợp với các tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập được.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/9/2020, nội dung vu khống mà Phạm Đình Quý gửi một tờ Tạp chí đăng tải được cơ quan có thẩm quyền của Trung ương thẩm định kỹ lưỡng và có kết luận là không có cơ sở, không đúng sự thật.

Vì vậy, Cục Báo chí (Bộ Thông tin & Truyền thông) đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thông tin sai thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với cơ quan báo chí này.

Tối 23/9, ông Quý đang đi ăn cùng vợ thì có cán bộ công an đến gặp và yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin. Sau đó, công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Tiếp đó, ông Quý được đưa đến cơ quan công an TP.HCM để làm việc, rồi tiếp tục được đưa lên Đắk Lắk.

Ngày 24/9, mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin cho rằng ông Quý bị công an Đắk Lắk khởi tố và bắt tạm giam. Do đó, ngày 25/9, người nhà ông Quý đã có đơn cầu cứu gửi các cơ quan trung ương, địa phương.

Trưa 28/9, đại diện ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM) xác nhận thông tin TS Phạm Đình Quý - Giảng viên khoa Khoa Thể thao của trường bị công an mời làm việc tối 23/9. Tuy nhiên, về nguyên nhân thì vị đại diện này cho biết trường không nắm được. Kể cả việc ông Quý bị mời làm việc, nhà trường cũng chỉ biết thông tin qua báo chí.