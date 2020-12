Giáng sinh này, đến hàng thịt nướng chuẩn Hàn Quốc giữa 'khu nhà giàu' Hà thành

Lựa chọn ăn chơi hoàn hảo dịp Giáng sinh

Nổi tiếng là "khu nhà giàu" của Hà Nội, cũng dễ hiểu khi Vinhomes Riverside trở thành địa điểm thu hút giới trẻ mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần. Biệt thự sang chảnh, đường phố thênh thang cùng cách trang hoàng lộng lẫy chắc hẳn sẽ là phông nền hoàn hảo cho hàng loạt bức ảnh Giáng sinh "câu like".

Tìm được địa điểm "sống ảo" đã đau đầu, kiếm được hàng ăn ưng ý gần đó lại càng hại não. Và ăn xong lại phải nghĩ thêm quán cà phê để tiện ngồi hàn huyên, công cuộc ăn chơi thật lắm gian truân!

Nếu bạn còn chưa biết đi đâu khi đến "khu nhà giàu" này thì có thể ghé GOONG BBQ, bởi đây có thể sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Muốn ăn nhanh thì ăn một mình, muốn ăn ngon thì nhất định phải đi cùng hội bạn tới GOONG BBQ

GOONG BBQ tọa lạc ở Shophouse Phong Lan 1 - 15 Vinhomes The Harmony đường Nguyễn Lam, Long Biên, HN, nằm trong quần thể "khu nhà giàu" Vinhomes Riverside. Cách phố cổ 15 phút, Times City 10 phút và Aeon Mall Long Biên chỉ 5 phút đi xe, GOONG có không gian rộng rãi nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Với tone màu chủ đạo trắng - nâu cực hiện đại cùng phong cách đậm chất Hàn Quốc, GOONG hứa hẹn sẽ trở thành background khiến bạn phải chụp hình "cháy máy".

GOONG BBQ có 3 tầng với không gian mở: Tầng 1 sát cạnh quầy bar; tầng 2 và 3 có nhiều bàn lớn phù hợp với nhóm đông người cùng vài bàn ngoài ban công hết sức lãng mạn, tầng 3 có một sân khấu nhỏ để tổ chức những chương trình liên hoan ghi dấu kỷ niệm đặc biệt. Nhà hàng cũng hỗ trợ trang trí sự kiện giúp ngày vui của bạn thêm trọn vẹn.

Thịt nướng chuẩn Hàn Quốc

Đến GOONG BBQ, bạn sẽ được thưởng thức những món nướng thơm ngon từ các loại thịt nhập khẩu như: Diềm thăn bò, dẻ sườn bò, ba chỉ heo, má heo, nõn đuôi… Rau sống cuốn thịt như xà lách hay lá kê nhíp cũng được GOONG nhập qua chuỗi siêu thị lớn.

Diềm thăn, dẻ sườn, ba chỉ, má heo ngon "đỉnh của chóp"

Bắt đầu bữa ăn bằng một mẻ thịt bò không tẩm ướp, từng miếng thăn bò mềm tan trong miệng đảm bảo sẽ khiến bạn không nén nổi sự phấn khích. Và menu của GOONG vẫn còn rất nhiều món ngon đang chờ bạn lựa chọn. Những dẻ sườn bò "ngon từ thịt, ngọt từ xương" hay miếng sườn bò được tẩm ướp bằng gia vị bí truyền ghi điểm bởi chất lượng hảo hạng và hương vị đậm đà.

Combo thịt "ngon nhức nách" tại GOONG BBQ

Bạn cũng có thể tự thưởng cho mình một miếng má heo hay miếng ba chỉ tươi rói chấm kèm 2 loại tương đặc biệt (cay và không cay) của nhà hàng. Tất nhiên, nõn đuôi hay sườn heo ướp gia vị đặc trưng của GOONG cũng là những lựa chọn không thể bỏ qua cho bữa đồ nướng đậm chất Hàn Quốc của bạn.

Ăn ngon thôi chưa đủ, phải chờ nhân viên setup sao cho đẹp mắt nữa nha

Ở GOONG, mỗi loại thịt được nướng bằng một loại vỉ riêng, mỗi khi nướng xong một mẻ thịt, nhân viên sẽ tự động thay vỉ nướng mới để đảm bảo hương vị và sức khỏe cho thực khách.

Còn gì hạnh phúc hơn một cuốn thịt nướng ngon lành vào ngày đông lạnh

Nhân viên của GOONG sẽ giới thiệu tên cùng cách thưởng thức từng món ăn. Bạn cũng có thể nhờ nhân viên nướng thịt tại bàn, hoặc ở bàn bên cạnh giúp mình.

Không gian quán ấm cúng, nhân viên lại siêu tận tình

GOONG chỉ sử dụng than củi vải tự nhiên (than trắng) - loại than cao cấp ít khói để hạn chế bụi và độc tố. Cùng hệ thống hút mùi hiện đại hoạt động hết công suất và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, luôn đeo khẩu trang nhựa trong, mục tiêu hàng đầu của GOONG là làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.

GOONG ưu tiên sử dụng than trắng dù giá thành cao hơn hẳn so với than công nghiệp

Ở GOONG, bạn sẽ được phục vụ miễn phí nhiều loại panchan đúng chuẩn Hàn Quốc, số lượng không giới hạn. Nếu đi từ 4 người trở lên, bạn còn được tặng thêm một phần canh tương và trứng hấp "đỉnh của chóp".

Bên cạnh đó là hàng loạt món ăn đặc trưng của xứ kim chi như: canh kim chi, canh rong biển, cơm trộn, miến trộn, mì lạnh Hàn Quốc… Mùa đông lạnh giá, bạn có thể gọi thêm nồi lẩu đậm đà với nhiều loại đồ nhúng đi kèm.

Bàn ăn đầy ắp panchan vị chuẩn Hàn cho "team mê thịt"

Trong menu của GOONG có những combo phù hợp với nhóm từ 2-3 hay 4-6 người, giúp thực khách vừa tiết kiệm lại vừa được thưởng thức đủ các món ngon. Nếu bạn chỉ đi một mình cũng không sao cả, ở GOONG còn có cả set cơm hoặc mì dành cho 1 người với mức giá vô cùng hợp lý.

Mì lạnh và cơm trộn cũng là món "must try" Không gian cà phê lãng mạn như trong phim Hàn

Ăn xong một bữa chuẩn Hàn cực chất lượng, bạn có thể xuống tầng 1 của GOONG, ở đó có quầy cà phê Chew Choa cực xinh và lãng mạn hệt như trong phim Hàn. Menu của Chew Choa khá phong phú, bạn sẽ được phục vụ các loại đồ uống từ nóng đến lạnh, từ cà phê đến nước ép hoa quả hoặc kem chỉ với 30-60k. Ngoài ra, Chew Choa cũng có cả combo đồ uống - bánh mì hoặc đồ ăn sáng như bún hoặc phở…

Ăn xong thư thả cà phê chuyện phiếm

Nếu bạn vẫn đang loay hoay không biết đi đâu nhân dịp Giáng sinh, còn chần chừ gì mà không đến ngay GOONG BBQ - nhà hàng thịt nướng chuẩn Hàn Quốc từ không gian cho tới hương vị này nhỉ?

FB nhà hàng: https://www.facebook.com/goongbbqvn/.

Địa chỉ: Shophouse Phong Lan 1 - 15 Vinhomes The Harmony đường Nguyễn Lam, Long Biên, Hà Nội.