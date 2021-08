Hoa hậu đền Hùng Giáng My chia sẻ, suốt 2 năm cô không được đi du lịch nước ngoài và hơn 2 tháng không ra khỏi nhà do dịch COVID-19. Vì thế, có nhiều lúc cô cảm thấy tù túng, bí bách. Rất may, nữ diễn viên luôn có mẹ ở bên động viên và chỉ bảo cách sống tích cực. Cô cũng chia sẻ một số hình ảnh của bản thân trong các chuyến đi du lịch trước đây.