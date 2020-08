'Giang hồ mạng' Phú Lê chỉ đạo hành hung Đào Chile: Khởi tố vụ án

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích để điều tra làm rõ hành vi của Phú Lê và đồng bọn.

(VTC News) - Tại cơ quan công an, Phú Lê khai nhận hành vi chỉ đạo hai đàn em đến nhà riêng hành hung 'hot girl xăm trổ Đào Chile'.

(VTC News) - Ngày 18/8, TAND TP Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đường "Nhuệ" đánh người ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm .

(VTC News) - Lãnh đạo Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cung cấp thông tin về lời khai của tài xế lái container vượt ẩu tông chết nữ sinh.

(VTC News) - Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.