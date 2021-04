Giang hồ Cường 'Dụ' và đàn em sắp hầu tòa

(VTC News) -

Sáng 23/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo TAND TP Thái Bình cho biết, ngày 27/4, Nguyễn Văn Cường (Cường "Dụ", 42 tuổi, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường) và các đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo phản ánh của anh Nguyễn Minh Lập, những ngày cuối năm 2020, tại khu vực gần bến xe huyện Tiền Hải (Thái Bình) xuất hiện nhóm người đi xe máy, vô cớ chặn đầu xe khách của anh, tay cầm hung khí, chửi bới lái, phụ xe, đe dọa hành khách không cho xe lưu thông.

Sáng 10/12/2020, xe khách của anh vừa di chuyển từ bến xe xã Nam Trung (huyện Tiền Hải) đi Hà Nội thì bị một ô tô con lạng lách, chặn đầu. Đến địa phận xã Nam Hà (huyện Tiền Hải), gặp đoạn đường đang sửa, những người trên xe con dừng lại giữa đường thay lốp xe.

Anh Lập bị đánh phải nhập viện.

Anh Lập xuống xe đề nghị họ cho lách qua để không gây ùn tắc giao thông, nhưng những người này không đồng ý nên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Lập và phụ xe bị những người trên lao vào đánh, đấm.

Anh Lập bị một người cầm thanh kim loại đập nhiều nhát vào đầu khiến anh phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt bị thương ở vùng đầu.

Trước đó, sáng 6/12/2020, xe của anh Lập đang đi trên đường theo hướng Tiền Hải - Hà Nội, khi đến khu vực TP Thái Bình thì bị 2 người lạ mặt đi xe máy không biển số, dùng đá ném vỡ kính chắn gió bên lái xe. Sau khi sự việc xảy ra, anh Lập đưa xe về Công an TP Thái Bình trình báo, kèm theo camera hành trình lưu lại sự việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, tháng 12/2020, Nguyễn Văn Cường cùng với Vũ Thành Vinh (26 tuổi, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) lái xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái (TP Thái Bình) thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường. Lập tức, chúng dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn.

Giang hồ Cường "Dụ" (ngoài cùng bên trái) và hai đàn em.

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đồng thời, Công an TP Thái Bình khám xét văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường, địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn (TP Thái Bình).

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường "Dụ", Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh để tiếp tục điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại điều 178, Bộ luật Hình sự.