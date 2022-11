Giáng cấp, điều chuyển CSGT đánh nam thanh niên ở Long An

(VTC News) -

Ngày 1/11, liên quan vụ nam thanh niên bị CSGT dùng gậy đánh, đạp xe máy xuống bờ ruộng tại đường tỉnh 833, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, CSGT trực tiếp đánh người là Đại úy Hà Tấn Phong bị kỷ luật giáng 1 cấp.

Video: CSGT huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đánh nam thanh niên

2 CSGT khác tham gia cùng kíp trực với Đại úy Phong (trong đó có 1 người chở Đại úy Phong đuổi theo người vi phạm) bị kỷ luật khiển trách.

"Cả 3 CSGT này đều sẽ bị điều chuyển ra khỏi lực lượng CSGT, phương án xử lý này cũng đã được báo cáo về Bộ Công an", Công an tỉnh Long An thông tin.

Sáng cùng ngày, trả lời VTC News, Thượng tá Trần Văn Lưu, Trưởng Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 31/10 tại đường tỉnh 833 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ. Cách ứng xử của 2 CSGT như vậy là sai, tuy nhiên trong đó cũng có lỗi của người vi phạm.

Người vi phạm đã không chấp hành hiệu lệnh của 2 CSGT, lạng lách, đánh võng bỏ chạy, phương tiện không kính chiếu hậu và không giấy tờ xe…

Sau khi CSGT huyện Tân Trụ dừng được phương tiện, làm việc với CSGT huyện, người vi phạm đã nhận sai và ký vào biên bản vi phạm.

Trước đó, tối 31/10, 1 đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 người mặc sắc phục CSGT đuổi theo 1 nam thanh niên chạy xe máy.

Khi áp sát được nam thanh niên, 1 trong 2 người mặc sắc phục CSGT đã dùng gậy điều khiển giao thông đánh tới tấp nam thanh niên, đạp xe máy xuống bờ ruộng.

Nam thanh niên bị đánh chỉ biết dùng tay tự vệ, không phản kháng, tay lái loạng choạng.