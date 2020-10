Gian lận thi cử ở Sơn La: Bị cáo từ chối luật sư bào chữa, đề nghị hoãn tòa

Sáng 14/10, tại TAND tỉnh Sơn La, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) cùng 4 bị cáo khác trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018 xảy ra ở tỉnh này.

Đáng chú ý, trong phần làm thủ tục, bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) có đơn đề nghị gửi đến tòa để từ chối 3 luật sư bào chữa cho mình, trong đó có 1 luật sư do tòa chỉ định. Như vậy, cựu thượng tá công an còn 2 luật sư bào chữa trong phiên tòa hôm nay.

Tuy nhiên, thư ký phiên tòa cho biết, 2 luật sư này có đơn xin hoãn phiên tòa. Đồng thời, bị cáo Khoa cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì không có người bào chữa cho mình.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa - cựu Phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La tại phiên tòa sáng nay.

Khi được HĐXX hỏi ý kiến về việc bị cáo Khoa cùng 2 luật sư bào chữa cho bị cáo này xin hoãn phiên tòa, các luật sư khác đều đồng tình việc hoãn phiên tòa để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho bị cáo.

Trình bày quan điểm, đại diện VKS cho hay, đây là phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất, bị cáo lại kêu oan nên đề nghị hoãn. Tuy nhiên, để đảm bảo việc xét xử, VKS đề nghị tòa áp dụng mọi biện pháp để việc xét xử được diễn ra.

Tiếp đó, bị cáo Khoa đồng ý với HĐXX về việc trong phiên tòa tới nếu luật sư tiếp tục vắng mặt thì bị cáo có thể tự bào chữa cho mình. Tương tự, các bị cáo khác khi được hỏi cũng đều đồng ý với ý kiến này.

Sau ít phút hội ý, HĐXX chấp nhận đề nghị của bị cáo Khoa và cho biết phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày khác.

"Nếu bị cáo Khoa có mời thêm luật sư thì cần làm thủ tục sớm, tránh ảnh hưởng đến việc xét xử", chủ tọa phiên tòa nói.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX thông báo việc bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) có đơn xin rút kháng cáo.

Như vậy, vụ án này còn 4 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) cùng Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục).

Cụ thể, bị cáo Trần Xuân Yến kháng cáo cho rằng bị cáo không phạm tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ" như bản án sơ thẩm đã quy kết.

Bị cáo Lò Văn Huynh kháng cáo cho rằng bị cáo không thực hiện hành vi nhận hối lộ 1 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Minh Khoa và đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bị cáo cho rằng bản thân không thực hiện hành vi đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho bị cáo Lò Văn Huynh, không có chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, bản án sơ thẩm có những sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật.

Bị cáo Khoa đề nghị tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, thu thập bổ sung, đánh giá toàn diện các chứng cứ để chứng minh bị cáo không phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn kháng cáo cho rằng bị cáo chỉ giữ vai trò giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể, bị cáo không phải là người có chức vụ, quyền hạn, không phải là người thực hành, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.