 Gian lận thi cử: Bao nhiêu thí sinh đỗ trường công an, quân đội? 

Bộ GD&ĐT đã gửi danh sách các thí sinh thay đổi điểm cho Sở GD&ĐT Hòa Bình từ sáng qua (12/3) để Sở cập nhật lại điểm của thí sinh lên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung. Với những thí sinh này, nếu điểm thực không đủ đỗ vào các trường đại học đang học sẽ bị xử lý ra sao?

Theo một đánh giá, tiêu cực thi cử phần lớn đều hướng tới các trường khối công an, quân đội vì đây là những trường có điểm chuẩn cao và rất cao.

Trong khi đó, tháng 8/2018 vừa qua, khi khối trường công an công bố điểm chuẩn, tại Học viện An ninh có 23 thí sinh trúng tuyển đến từ Lạng Sơn. Số lượng này của Hòa Bình là 14 em và Sơn La 10 em.

Như vậy, chỉ tính riêng hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã có 24 thí sinh trúng tuyển trong tổng số 220 chỉ tiêu vào trường. Không những thế, thí sinh ở những địa phương này đều có số điểm rất cao.

Cụ thể, khối C03, 2 thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân ở cả 2 đối tượng nam và nữ, 1 thí sinh khối D01 đạt 28,35 điểm cũng đều là thí sinh của Hòa Bình.

Về tổng điểm 3 môn thi cao (không có điểm cộng), danh sách có tên của hai thí sinh ở Sơn La dự thi khối C03 và D01.

Ở khối trường quân sự, thí sinh đạt điểm cao ở Hòa Bình cũng không hiếm.

Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở cụm thi Hòa Bình.

Các thí sinh sau vụ gian lận thi ở Hòa Bình sẽ bị xử lý thế nào?

Trong danh sách 474 thí sinh trúng tuyển vào hệ quân sự Học viện Hậu cần năm 2018 có 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 28,70 và 28,25 đều ở cụm thi Hòa Bình. Đó là thí sinh Đỗ Trung Giang, khối A00, có số điểm là 28,70 (Toán 9,20; Vật lý 9,75 và Hóa học 9,00) và thí sinh Nguyễn Hà Hải Đăng, khối A00 với số điểm là 28,25 (Toán 9,00; Vật lý 9,25 và Hòa học là 9,25).

Thủ khoa toàn trường, đồng thời là thủ khoa khối A của Trường Sĩ quan Lục quân 1 là một thí sinh đến từ Hòa Bình với tổng điểm 28,2 điểm xét tuyển (trong đó Toán 9,2; Vật lý 9; Hóa học 9,25 và 0,75 điểm ưu tiên khu vực).

Trường Sĩ quan Pháo binh, thủ khoa là thí sinh của tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, thủ khoa của trường Sĩ quan Pháo binh, dẫn đầu toàn trường trong cả 2 khối xét tuyển A, A1 về điểm xét tuyển là 27,65 (Toán 9,4; Vật lý 8,25; Hóa học 9,25; điểm cộng ưu tiên khu vực là 0,75).

Thủ khoa của Trường Sĩ quan Phòng hóa là thí sinh của tỉnh Hòa Bình với điểm trúng tuyển khối A là 26,15 điểm.

Học viện Khoa học quân sự tuyển 5 ngành, mỗi ngành đều có chỉ tiêu cho nam và nữ do đó sẽ có 10 thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất. 3 em trong số đó đến từ miền núi phía Bắc. Cụ thể, 2 nữ sinh của Hòa Bình đạt điểm xét tuyển cao nhất ngành Ngôn ngữ Anh (26,94) và Ngôn ngữ Nga (25,84).

Ngay sau khi có kết luận điều tra, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn và danh sách yêu cầu sở GD&ĐT Hòa Bình cập nhật điểm chẩm thậm định của 56 thí sinh bị thay đổi điểm lên hệ thống phần mềm tuyển sinh. Đồng thời thông báo cho các trường đại học có những thí sinh này trúng tuyển để các trường rà soát lại.

Lãnh đạo Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết, Cục mới chỉ nhận được công văn của Bộ về việc xử lý kết quả thi THPT quốc gia theo kết quả xác minh của cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Cục chưa nhận được danh sách thí sinh có liên quan của Sở GD&ĐT Hòa Bình nên chưa báo cáo lên Bộ Quốc phòng và vì vậy nên chưa có phương án cụ thể.

Còn lãnh đạo Cục Đào tạo, Bộ Công an khẳng định sẽ rà soát lại những thí sinh đã trúng tuyển vào khối trường công an nhân dân năm 2018. Nếu đúng, trùng với kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT thì sẽ thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an. Đó là hủy kết quả thi đó, những thí sinh đó không đủ điều kiện dự thi và trúng tuyển vào các trường công an nhân dân.

