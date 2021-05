Giãn cách xã hội 1 xã ở Nghệ An vì có ca mắc COVID-19 khi nhập cảnh vào Lào

(VTC News) -

Ngày 25/5, trả lời VTC News, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định sẽ giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 18h ngày 25/5.

Mặc dù anh P.V.L (trú ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh vào Lào, nhưng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An nhận định nguy cơ lây nhiễm đối với những người đã tiếp xúc trước đó với anh P.V.L. cũng như trên địa bàn là rất cao.

Do vậy, ngành y tế và huyện Diễn Châu khẩn trương thành lập điểm cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 được xác định có tiếp xúc với anh P.V.L. từ ngày 15/5 đến nay. Đồng thời, huyện cũng xét nghiệm đồng loạt 2 xóm Quyết Thắng, Hải Trung của xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An họp khẩn ở huyện Diễn Châu.

Được biết, ngày 19/5, anh P.V.L. (trú ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm Y tế tại Nghệ An và có kết quả âm tính.

Sau đó, ngày 20/5, anh L. đi ra tỉnh Điện Biên để sang Lào. Tại tỉnh Điện Biên, anh L. từng dừng nghỉ khoảng 4-5 tiếng. Qua biên giới, anh L. được đưa đến khu cách ly y tế tập trung của nước Lào.

Trưa 24/5, kết quả test nhanh của ngành Y tế Lào cho thấy anh L. dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ngành Y tế Lào thông báo về địa phương nơi anh L. sinh sống (xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Diễn Châu (Nghệ An) nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như phun tiêu độc, khử trùng, truy vết những người liên quan.