Giận bạn, nam thanh niên nhảy cầu tự tử rồi tự bơi vào bờ

Giận nhóm bạn, nam thanh niên trèo lên thành cầu ngồi hút thuốc rồi lao mình xuống sông tự vẫn nhưng nhờ biết bơi nên thoát nạn

Tối 11/3, Công an phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, một thanh niên vừa nhảy từ cầu Tân An xuống sông Vàm Cỏ Tây để tự vẫn. Do nước lên cao và biết bơi người này được dân địa phương cứu hộ, đưa vào bờ, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi dự tiệc ở TP Tân An, khoảng 14h, thanh niên này đi chung nhóm bạn 6 người trở về nhà. Do cự cãi với bạn nên khi đến giữa cầu Tân An cũ bắc qua sông Vàm Cỏ Tây đoạn thuộc phường 2, TP Tân An, anh này leo lên lan can, ngồi hút thuốc.

Chờ nhóm bạn chạy qua vài chục mét, anh bất ngờ lao mình xuống sông, ở độ cao khoảng 15m. Nhiều người thấy vậy đã tri hô.

Vài phút sau, anh này nổi lên, trôi theo con nước lớn, cố gắng bơi vào bên trong và bám vào dàn cọc bảo vệ chân cầu. Phát hiện sự việc, 2 thanh niên đang thả lưới bắt cá ở gần đó đã kịp thời điều khiển xuồng ra cứu người.

Người dân cứu nam thanh niên tự tử ở cầu Tân An.

"Anh này biết bơi nên không thể chìm được. Ai không bơi được là xem như mất tích rồi" - anh Nguyễn Thanh Cần (ngụ phường 5, TP Tân An), người tham gia cứu hộ nạn nhân nhận xét.

Qua giấy tờ tùy thân, thanh niên này được xác định tên Nguyễn Thanh Hải (SN 1992; ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Khi đưa vào bờ, do người tự vẫn uống khá nhiều nước nên người dân địa phương đã đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu.

>>> Đọc thêm: Nam thanh niên giả nhảy cầu tự tử để câu like trên mạng xã hội