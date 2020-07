Giám đốc Trung tâm Đấu giá ở Thái Bình khai từng bị vợ chồng Đường Dương đe dọa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Thái Bình để đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương (vợ của Nguyễn Xuân Đường, trú TP Thái Bình) và 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, qua xác minh ban đầu, bị can Phạm Văn Hiệp (SN 1984), Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá) thuộc Sở Tư pháp Thái Bình khai, từng bị vợ chồng Đường "Nhuệ" đe dọa.

Cụ thể, theo lời khai của Phạm Văn Hiệp, trong cuộc đấu giá ngày 20/12/2019, Hiệp bị vợ chồng Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ) đến đe dọa nên đồng ý thay đổi kết quả trúng đấu giá lô đất số 9 từ anh V.T.Đ. sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1966, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Phạm Văn Hiệp.

Bị can Phạm Xuân Hiệp còn trình bày trước đây gia đình Hiệp nhiều lần bị vợ chồng Đường Dương uy hiếp, đe dọa bắt cóc con gái, đánh ghen xịt hơi cay vào mặt vợ, nhắn tin đe dọa... Chị Th.T.H (vợ bị can Hiệp) cũng có đơn gửi cơ quan điều tra trình bày nội dung này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình làm việc với Công an TP Thái Bình và được biết, thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, Phạm Văn Hiệp có đơn gửi Công an tỉnh Thái Bình và Công an TP Thái Bình tố cáo có kẻ dọa bắt cóc con gái, xịt hơi cay vào mặt vợ bị can, nhắn tin đe dọa.

Qua xác minh, Công an tỉnh và Công an TP Thái Bình thấy có sự việc này nhưng không xác định được người đe dọa, không rõ lý do bị đe dọa, các nội dung đe dọa không liên quan gì đến đấu giá quyền sử dụng đất. Thời điểm đó, Phạm Văn Hiệp không nghi vấn gì cho vợ chồng Đường Dương.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, trong số các bị can bị khởi tố liên quan đấu giá đất ở Thái Bình, bị can Phạm Văn Hiệp không thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân (chỉ khai nhận tội trong buổi làm việc đầu tiên).

Nhưng với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đủ căn cứ xác định, tại cuộc đấu giá ngày 20/12/2019, bị can Hiệp không trong thành phần nhưng thường xuyên có mặt, biết bà Hạnh không phải là người trúng đấu giá lô đất số 9.

Tuy nhiên, khi được Dương nhờ thay đổi kết quả trúng đấu giá, Hiệp nhận bà Hạnh là người nhà, lấy lý do đó tác động để những người có trác nhiệm tổ chức cuộc đấu giá đồng ý thay đổi kết quả trúng đấu giá. Thực tế, bà Hạnh và Hiệp không có quan hệ gì.

Bị can Phạm Xuân Hiệp từng được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Tình tiết này có thể được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.