Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ: Tâm lý sợ sai, không dám đấu thầu dẫn tới thiếu thuốc

Ngày 8/12, HĐND TP Cần Thơ bước vào ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 9 HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trình bày tham luận tại kỳ họp, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y TP Cần Thơ nêu 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trong khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Nguyên nhân thứ nhất, do lượng bệnh từ các nơi đổ về Cần Thơ khám, chữa bệnh tăng đột biến kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, làm ảnh hưởng đến kế hoạch dự trù, mua sắm thuốc của đơn vị.

Nguyên nhân thứ 2, do tâm lý sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra nên các đơn vị không dám đấu thầu mua sắm; hoặc tỏ ra lúng túng, ngại thực hiện.

“Các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế còn bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp với tình trạng thực tế.

Ví dụ điển hình, một đơn vị cung cấp do một hãng uỷ quyền, chúng ta đòi 3 báo giá thì các đơn vị không thể xin được 3 báo giá. Vì hãng sản xuất đã uỷ quyền cung ứng cho một công ty sản phẩm đó với chỉ một báo giá duy nhất. Các đơn vị khó khăn khi thực hiện Thông tư 58 của Bộ Tài chính là lấy 3 báo giá. Cái này rất khó khăn cho các đơn vị trong khi thực hiện công tác mua sắm đấu thầu chứ không phải tự nhiên nhân viên y tế lại sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra", ông Hoàng Quốc Cường nói.

Nguyên nhân thứ 3, do một số doanh nghiệp, nhà cung cấp e ngại cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công, do thủ tục đấu thầu và thanh toán phức tạp, số lượng dự trù ít và giá trị thấp. Một số bệnh viện còn công nợ với nhà cung cấp do bảo hiểm chưa thanh toán và bệnh viện không có nguồn thanh toán.

Nguyên nhân thứ 4 của việc chậm thầu, do một số giấy đăng ký thuốc hết hạn, việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia chậm có kết quả và kết quả không đầy đủ theo danh mục, khiến bệnh viện phải sử dụng hết lượng dự trữ và tự mua, dẫn tới không chủ động được số lượng và thời gian mua.

Nguyên nhân thứ 5, việc giải quyết các thủ tục mua sắm còn chậm.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ diễn ra trang 3 ngày.

Theo ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, để khắc phục tình trạng trên, Sở đã tham mưu cho UBND TP Cần Thơ thực hiện đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương năm 2022 (129 mặt hàng thuốc) và đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau đó, các loại thuốc không thuộc danh mục đấu thầu thuốc tập trung, Sở đã tham mưu cho các cơ sở y tế đấu thầu tại các bệnh viện. 21/21 bệnh viện đã có kết quả đấu thầu.

“Ngoài ra, để đáp ứng kịp thời việc cung cấp thuốc, UBND TP đã phê duyệt mua sắm trực tiếp tại 3 cơ sở điều trị lớn gồm: Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu, trong thời gian chờ kết quả đấu thầu rộng rãi năm 2002. Năm 2022, Sở Y tế cũng tổ chức đấu thầu tập trung hoá chất vật tư thông thường và đã có kết quả lựa chọn nhà thầu“, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ thông tin.

Ông Hoàng Quốc Cường cho biết, trong năm 2023, Sở Y tế sẽ tham mưu UBND TP đấu thầu mua sắm thuốc tập trung tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ; không giới hạn 129 mặt hàng mà mở rộng danh mục cho tất các các cơ sở y tế trên địa bàn.

Sở Y tế TP Cần Thơ cũng tham mưu cho UBND TP phân cấp phân quyền cho các cơ sở y tế được đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

“Khi phân cấp phân quyền cho các đơn vị được mua sắm trang thiết bị y tế thì các đơn vi sẽ chủ động hơn về mặt thời gian”, ông Cường nói.