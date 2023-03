Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nêu giải pháp ngăn bạo hành sau vụ bé 17 tháng tử vong

(VTC News) -

Theo ông Trần Thế Cương, vụ hai cô giáo ở nhóm trẻ tư đánh bé 17 tháng tuổi tử vong vừa xảy ra ở huyện Thường Tín cho thấy công tác quản lý nhóm lớp độc lập còn chưa chặt chẽ. Vụ việc cũng lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với cha mẹ trẻ và cơ quan chức năng về nguy cơ không an toàn của trẻ.

Hiện toàn thành phố có 1.147 trường mầm non, trong đó 807 trường công lập (tăng 5 trường so với năm trước), 340 trường ngoài công lập. Hà Nội còn có 2.461 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, nhóm trẻ tư. Tổng số trẻ mầm non đang được chăm sóc tại các cơ sở này là hơn 510.000.

Sau hai năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm học 2022 - 2023, các cơ sở giáo dục mầm non khôi phục hoạt động, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, thiếu giáo viên, nhân viên, thiếu cơ sở trông giữ.... Trong khi đó, nhu cầu gửi trẻ của người dân ngày càng tăng, đặc biệt tại các địa bàn đông dân cư, khu công nghiệp, nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Cương cũng cho biết, các nhóm lớp độc lập tư thục thường phát triển nhanh ở những địa bàn đông dân cư, khó kiểm soát và hoạt động không ổn định. Vì vậy, thành phố rất cần sự chung tay phối hợp giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng ở những cơ sở đã được cấp phép, và kịp thời phát hiện những cơ sở chưa được cấp phép.

Mỗi năm ngành giáo dục Hà Nội và các địa phương đều công bố danh sách các cơ sở giáo dục mầm non tư được cấp phép. Việc này nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân, cũng là căn cứ để phụ huynh trẻ biết được địa điểm gửi con bảo đảm an toàn.

Để tránh sự việc đáng tiếc khác có thể xảy ra, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương, Phòng GD&ĐT huyện kiểm tra, rà soát và quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở giáo dục mầm non và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định, thông báo công khai...

Địa phương cần công bố thông tin về các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn đúng trường, lớp cho con em. Sở cũng đề nghị UBND xã, phường siết chặt việc cấp phép và kiểm tra sau cấp phép với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Cha mẹ trẻ cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiên quyết không gửi con ở những nơi chưa được cấp phép, không biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất sơ sài, thiếu an toàn...

"Nếu có sự chung sức, trách nhiệm từ nhiều phía, chắc chắn hoạt động của hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập ở Hà Nội sẽ hoạt động chất lượng, an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ huynh", ông Cương nói.

