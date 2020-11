Giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương, phi tang xác trong vali khai gì? 

Video: Hiện trường phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vali ở chung cư TP.HCM

Tối 28/11, lực lượng Công an TP.HCM xác nhận đang hoàn tất quá trình lấy lời khai và mở rộng điều tra đối với nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) để làm rõ hành vi giết người đàn ông tại khu dân cư Him Lam (thuộc phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM).

Nghi phạm Jeong In Cheol.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Jeong In Cheol khai nhận bản thân làm ăn thua lỗ nên ra tay sát hại người đồng hương để cướp tài sản.

Nạn nhân được xác định 31 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc và là bạn thân của Jeong In Cheol.

Cũng theo khai nhận của nghi phạm, vào tối 26/11, người này đi ô tô đến gặp Jeong In Cheol (tại căn nhà xảy ra án mạng). Tại đây, Jeong In Cheol ra tay sát hại bạn thân. Sau đó, hắn dùng cưa và các vật dụng có sẵn để phân xác nạn nhân, cho vào túi nilon màu đen, gói trong vali du lịch màu hồng đặt trong nhà vệ sinh ở tầng 2.

Sau khi giết chết bạn đồng hương, Jeong In Cheol lấy chiếc ô tô của nạn nhân để làm phương tiện bỏ trốn. Nghi phạm bị bắt khi đang trốn ở chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền.

Như VTC News đưa tin, tối 27/11, chủ căn hộ thuộc khu dân cư Him Lam đến kiểm tra nhà và phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vali ở nhà vệ sinh nên trình báo công an.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bọc trong một túi nilon màu đen, xung quanh khu vực phát hiện vali còn có cưa, kìm cộng lực.

Đến trưa 28/11, lực lượng Công an Quận 7 (TP.HCM) đã ra thông báo truy tìm ông Jeong In Cheol, là giám đốc doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.