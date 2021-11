Giám đốc doanh nghiệp bất động sản bị bắn trong quán cà phê: Nguyên nhân ban đầu

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc giám đốc doanh nghiệp bị bắn trong quán cà phê

Theo nguồn tin của VTC News, hung thủ vụ bắn súng là Đậu Đức Thuận đang được lực lượng công an TP Vinh (Nghệ An) điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 20/11, Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) đi taxi, mang theo súng vào quán cà phê ở Khu A Quang Trung, TP Vinh và bắn trọng thương anh Nguyễn Đức T. (SN 1973) giám đốc doanh nghiệp bất động sản.

Khoảnh khắc hung thủ rút súng bắn giám đốc doanh nghiệp trong quán cà phê.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường. Mọi người nhanh chóng đưa anh Nguyễn Đức T. đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Công an TP Vinh để điều tra vụ việc tại hiện trường.

Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, Đậu Đức Thuận bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực gần đường Mai Hắc Đế, TP Vinh. Công an đã thu giữ 1 khẩu súng K59 là phương tiện gây án, 2 viên đạn và 1 xe ô tô.

Theo kết quả chụp X.Q, hiện anh Nguyễn Đức T. bị bắn gãy xương tay.

Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.