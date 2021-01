Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được thăng hàm Thiếu tướng

(VTC News) -

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 4/1, Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm.

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm sinh năm 1965, quê Chư Pưh, Gia Lai. Ông xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, trưởng thành từ một cán bộ trinh sát an ninh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai từ tháng 7/2020, Thiếu tướng Rah Lan Lâm từng kinh qua các chức vụ như lãnh đạo phòng PA25, Trưởng công an huyện Ia Pa, Trưởng phòng PA38, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã tham gia xử lý, chỉ đạo giải quyết ổn định 2 vụ bạo loạn 2001, 2004 và vụ gây rối an ninh năm 2008 tại địa phương.

Ông tham gia chỉ đạo phá hàng chục chuyên án lớn chống FULRO của Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai; trực tiếp chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề Tà đạo Hà Mòn,...

Bên cạnh các thành tích về nghiệp vụ công tác, Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Học viện An ninh Nhân dân (năm 2017) và là cán bộ công an Jrai đầu tiên đạt được học vị này.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã được Chủ tịch nước tặng 4 Huân chương Chiến công Hạng Nhất và Hạng Nhì; Bộ trưởng Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.