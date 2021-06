Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được thăng hàm Thiếu tướng

(VTC News) -

Ngày 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với ông Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, Thiếu tướng Văn là phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an).

Tháng 6/2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đến ngày 27/11/2020, lãnh đạo Bộ Công an chính thức quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố đầu tháng 6, Thiếu tướng Văn cũng là một trong 7 giám đốc công an đơn vị cấp tỉnh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.