Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang: Tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng

(VTC News) -

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn, nhiều đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Một số đối tượng còn chuyển sang hoạt động tại khu nhà trọ, nhà riêng, nhà chung cư để đối phó với công tác đấu tranh, xử lý các lực lượng công an.

Qua kiểm tra, công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, xử lý 34 vụ với 296 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ, nhà riêng, nhà chung cư.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Toản, tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có xu hướng tăng cao. Trong năm 2021, lực lượng công an Bắc Giang đã khởi tố 28 vụ với 82 bị can phạm tội liên quan đến công nghệ cao, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

“Thời gian tới, lực lượng công an Bắc Giang tập trung nâng cao năng lực, chất lượng của lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy.

Củng cố phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở. Chủ động phương án, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch… Đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là cao điểm đảo bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022”, Đại tá Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.