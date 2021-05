Giám đốc Công an Đồng Nai: Đã vô hiệu hóa 130 băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức

(VTC News) -

Ngày 11/5, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và các ứng viên ĐBQH khoá XV đã có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Thống Nhất.

Đại tá Vũ Hồng Văn hứa sẽ lắng nghe và xử lý đúng trách nhiệm khi được bầu làm ĐBQH. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Trao đổi với cử tri về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là tình hình an toàn giao thông, Đại tá Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh ông sẽ quyết liệt hơn nữa, quyết tâm xử lí kịp thời, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

"Từ cuối năm 2019 đến nay, Công an tỉnh đã triệt phá, làm tan rã, vô hiệu hóa 130 băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, nhiều loại tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Qua đó đã làm trong sạch địa bàn, xây dựng Đồng Nai an ninh, an toàn”, Đại tá Văn nói.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định, nếu được bầu làm ĐBQH, ông sẽ giữ lời hứa với cử tri, nói và làm vì quyền lợi của nhân dân, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và bức xúc của nhân dân.

Đối với lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn cho biết, quan điểm chỉ đạo của Ban Giám đóc Công an tỉnh là lực lượng CSGT sẽ hạn chế tối đa xử phạt hành chính đối tượng vi phạm giao thông là những người yếu thế trong xã hội như công nhân, học sinh, sinh viên mà phải lấy giáo dục tuyên truyền, nhắc nhở là chính.

"Chỉ tính trong năm 2020, toàn tỉnh đã giảm 130 nghìn vụ xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, giảm hơn 70% so với năm 2019 trở về trước, nhưng tổng số tiền phạt thu về lại tăng gấp đôi, chủ yếu là phạt từ những đối tượng lái xe tải, xe ben chở quá tải quá khổ", Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai thông tin.

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Hồng Văn cũng giao Trưởng Công an huyện Thống Nhất nhanh chóng xử lý triệt để các trường hợp xe ben chở quá tải phóng nhanh, vượt ẩu trên Tỉnh lộ 769, 762, 25B, Sông Nhạn và một số tuyến đường khác mà cử tri phản ánh.

"Nếu thiếu lực lượng thì kiểm tra, báo cáo Công an tỉnh bổ sung để xử lý dứt điểm”, Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu.