Giám đốc Công an Đắk Nông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

(VTC News) -

Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, sau khi thông qua tờ trình, giới thiệu nhân sự các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh Đắk Nông, các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông với 51/51 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Trước đó, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hồ Văn Mười phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Hồ Văn Mười (SN 1969), quê ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông từng trải qua các chức vụ như: Cán bộ Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an; Trưởng phòng Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai; Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Bộ Công an; Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Bộ Công an; Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Cũng tại kỳ họp, chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cho ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Y Quang B'Krông và bà Mai Thị Xuân Trung.