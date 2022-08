Giám đốc CA tỉnh Hà Nam kể quá trình bắt kẻ nhốt bé trai vào tủ cấp đông

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng thông tin: “Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an đã lùng và truy bắt cả đêm 13/8 mới bắt được nghi phạm Giang - kẻ bạo hành cháu bé 3 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Sau khi xảy ra vụ việc nghi phạm Giang trốn lên Hà Nội, công an truy lùng cao độ mới bắt được nghi phạm. Đến lúc này, cơ quan công an đang truy xét, điều tra nghi phạm Giang”.

Cháu bé đang được theo dõi sức khỏe ở bệnh viện.

Còn một lãnh đạo xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết: “Giang xuất ngũ năm 2020. Sau đó, anh ta cùng cha mẹ lập nghiệp ở Hà Nội. Dịch bệnh khiến việc kinh doanh gặp khó khăn, gia đình Giang trở về Hà Nam.

Sau đó, Giang thuê nhà ở xã Lý Nhân để mở quán giải khát. Ngày 13/8, Giang có hành vi nghi bạo hành một bé trai 3 tuổi, sau đó nhốt nạn nhân vào tủ cấp đông. Cán bộ địa phương đã liên hệ người thân, họ hàng của Giang để tìm cách tiếp cận nghi phạm. Đến đêm cùng ngày, Giang bị cảnh sát bắt giữ".

Trước đó, chiều 13/8, gia đình bé trai không tìm thấy con nên kiểm tra camera giám sát. Sau đó, họ phát hiện bé trai bị nhốt trong tủ cấp đông nhà hàng xóm.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo bệnh viện, khi các bác sĩ tiếp nhận bé trai trong tình trạng hoảng loạn. Sau khoảng thời gian cấp cứu, điều trị, nạn nhân đã hồi phục.