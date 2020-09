Giám đốc BV Bạch Mai: Nhân viên không hưởng lợi vụ BMS nâng khống thiết bị

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty BMS và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty thiết bị y tế BMS.

BMS là đơn vị đặt máy và nâng khống giá trang thiết bị lên từ 3 đến 4 lần tại Bệnh viện Bạch Mai. Vậy sau vụ việc này, Bệnh viện Bạch Mai có những hoạt động gì để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân, tránh những sai phạm có thể xảy ra khi thực hiện xã hội hóa? Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về nội dung này.

- Thưa ông, mới đây cơ quan công an đã bắt một số đối tượng thuộc Công ty thiết bị y tế BMS do nâng khống giá hệ thống máy móc liên kết đặt tại Bệnh viện Bạch Mai, vậy ông có thể cho biết trang thiết bị này là trang thiết bị gì và việc dừng vận hành máy móc này ảnh hưởng gì hoạt động của bệnh viện?

Đây là 2 robot giúp hỗ trợ cho phẫu thuật sọ não và một số kỹ thuật chấn thương chỉnh hình. Đây là kỹ thuật cao làm giảm chảy máu và làm phẫu thuật chính xác hơn. Khi có liên quan đến điều tra của C03 thì Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động niêm phong 2 máy này để phục vụ điều tra và việc dừng 2 máy này không ảnh hưởng đến việc khám và điều trị bệnh nhân nói chung.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn. (Ảnh: Lao Động)

- Do bị nâng khống nên chi phí khám chữa bệnh bị đội giá, vậy bệnh viện có thống kê ra sao?

Khi cơ quan điều tra vào chúng tôi đã cho dừng các kỹ thuật này và thống kê. Ví dụ như máy Roxa chẳng hạn, từ lúc triển khai đến thời điểm chúng tôi niêm phong đã mổ được 550 trường hợp. Kỹ thuật này là kỹ thuật mới, chưa nằm trong lĩnh vực bảo hiểm chi trả nên hầu hết chi phí người bệnh phải chi trả.

- Vậy sau sự việc này bệnh viện đã rà soát ra sao về những trang thiết bị khám chữa bệnh tại bệnh viện?

Ngay từ cuối tháng 3 chúng tôi đã làm các bước thực hiện kết luận của kiểm toán, trong đó có 2 máy Citi 32 dãy hoàn vốn rồi, chúng tôi đã chủ động làm việc với nhà đầu tư đưa giá về giá bảo hiểm y tế.

Cuối tháng 5 có kết luận của Thanh tra Chính phủ, làm việc với các nhà đầu tư, máy hết hợp đồng chủ động thanh lý, máy còn hợp đồng thì đưa giá thủ thuật đó về giá bảo hiểm y tế, rồi đàm phán nhà đầu tư phân chia lại chênh lệch, hỗ trợ cho hoạt động của bệnh viện được nhiều hơn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với C03 để sáng tỏ những vấn đề mà C03 đang điều tra.

- Với thông tin cán bộ Bệnh viện Bạch Mai cấu kết với đơn vị đặt máy, nếu có bệnh viện sẽ xử lý thế nào?

Cơ quan công an đang điều tra liên quan tới việc liên kết giữa nhà đầu tư và Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên những nhà đầu tư thiếu trung thực đưa vào Bạch Mai máy móc giá quá cao so với thực tế đã ảnh hưởng rất nhiều uy tín của bệnh viện. Và có thể có một số cán bộ Bạch Mai có thể liên quan điều đó. Tuy nhiên tôi khẳng định hơn 4.000 nhân viên y tế Bạch Mai hết sức tận tâm tận lực phục vụ bệnh nhân, và họ hầu như không được hưởng lợi từ nguồn thu không chính đáng đó.

- Từ vụ việc này, theo ông cần thay đổi việc xã hội hóa ra sao để đảm bảo hài hòa lợi ích người bệnh và bệnh viện?

Chủ trương xã hội hóa là chủ trương rất đúng của Chính phủ để huy động nguồn lực, nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn, chất lượng điều trị, đặc biệt có máy móc, trang thiết bị hiện đại giúp điều trị hiệu quả hơn, ngang tầm khu vực và thế giới.

Tuy nhiên việc làm này cần có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng. Thứ hai cần có tâm của nhà đầu tư, đặc biệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ lãnh đạo bệnh viện thì nó mới đúng chủ trương được. Còn nếu chúng ta thiếu sự kiểm tra giám sát, thiếu nhà đầu tư có tâm, thiếu sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt sẽ làm chủ trương méo mó đi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người bệnh nói riêng, nhân dân nói chung.

Liên quan đến 2 máy vừa rồi, cơ quan điều tra sẽ có những minh chứng cụ thể, tuy nhiên qua truyền thông, các lãnh đạo trước đây cho rằng Bạch Mai cũng là bị hại do nhà đầu tư thiếu trung thực, đưa máy giá quá cao so với thực tế vào, nhưng kết quả thế nào chúng ta phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Xin trân trọng cảm ơn ông!