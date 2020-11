Giám đốc Bệnh viện Mắt bị khám xét phòng làm việc: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng

Chiều 6/11, trả lời VTC News, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở không hề biết việc Bộ Công an khám xét phòng làm việc của lãnh đạo BV Mắt TP.HCM. Song, khi tiếp nhận thông tin từ báo chí bà Mai khẳng định đây chỉ là buổi làm việc, chưa có khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Chính vì vậy, Sở Y tế TP.HCM cũng không có động thái đình chỉ quyền điều hành hoạt động bệnh viện đối với bác sĩ Nguyễn Minh Khải, Giám đốc BV Mắt TP.HCM.

“Chỉ mới mời làm việc và Giám đốc bệnh viện có thể trở về điều hành, nên Sở không có phương án chỉ định ai phụ trách thay thế”, bà Mai nói.

Sở Y tế TP.HCM sẽ phối hợp với Bộ Công an trong công tác điều tra vụ việc ở BV Mắt TP.HCM. (Ảnh: P/N)

Về phía trách nhiệm của Sở Y tế TP.HCM, bà Mai cho hay sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong điều tra làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức nếu có sai phạm.

Trước đó, ngày 5/11, VTC News đưa tin, Bộ Công an khám xét phòng làm việc và mời một số lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM làm việc. Sau khi khám xét, công an thu giữ 1 thùng tài liệu lớn. Theo nguồn tin của VTC News, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM”.