Giám định thương tích bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ hành hạ tới chết bằng cách nào?

(VTC News) -

Hôm qua (21/7), sau hơn 1 tiếng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, người tình của Trang, cha ruột bé V.A.) về tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm", HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung để giám định thương tích đối với bị hại trong các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 theo yêu cầu của luật sư đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang được cảnh sát áp giải tới phiên tòa. (Ảnh: Hồng Nam)

Nhiều độc giả thắc mắc thi thể bé V.A. đã được hỏa thiêu, việc giám định thương tích trong các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 sẽ được cơ quan chức năng thực hiện bằng cách nào?

Trả lời VTC News, luật sư Nguyễn Anh Thơm (người tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bé V.A.) cho rằng, bản kết luận giám định pháp y tử thi cháu V.A. ngày 20/1/2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM kết luận nguyên nhân chết do phù phổi cấp do sốc đa chấn thương. Cơ chế hình thành dấu vết để lại trên tử thi đã xác định có rất nhiều các tổn thương là nguyên nhân bé V.A tử vong.

Các tổn thương cũ tác động gây nên nguyên nhân gây ra cái chết của bé. Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong trong khoảng từ 2 - 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của V.A.

"Như vậy, bản kết luận giám định pháp y tử thi xác định hành vi sử dụng bạo lực của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài gây nên những thương tích rất nguy hiểm, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của bé V.A. vào ngày 22/12/2021", luật sư Thơm nói.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm. (Ảnh: Hồng Nam)

Theo luật sư Thơm, việc trả hồ sơ để giám định lại thương tích đã được quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư 22 năm 2019 của Bộ Y tế ngày 28/8/2019.

Theo đó, thông tư này quy định nguyên tắc giám định vẫn được thực hiện qua hồ sơ trong trường hợp nạn nhân đã tử vong hoặc mất tích.

Luật sư Thơm cho rằng, trong quá trình điều tra, CQĐT đã thiếu sót là không trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích do các bị cáo gây ra trước ngày cháu V.A. chết là bỏ lọt tội phạm.

"Bản kết luận giám định pháp y tử thi đã nêu trên cơ thể bé V.A. có rất nhiều các vết thương cũ nghiêm trọng, dẫn đến cái chết, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân vào ngày 22/12/2021. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá tính nguy hiểm của hành vi phạm tội kéo dài 2 bị cáo và làm căn cứ định tội giết người của Nguyễn Kim Trung Thái", luật sư Thơm nhận định.

Luật sư Thơm cho biết thêm, CQĐT đã thu thập bệnh án của bé V.A. tại bệnh viện, các tài liệu giám định vết thương cũ và vết thương ngày cháu chết. Tuy nhiên, CQĐT chỉ ra quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong, cơ chế hình thành vết thương ngày 22/12/2021 là chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Người dân mang băng rôn, khẩu ngữ tới phiên tòa để đòi lại công lý cho bé V.A. (Ảnh: Hồng Nam)

Do đó, trên cơ sở ý kiến của luật sư đưa ra tại phiên tòa, HĐXX đã chấp nhận trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu trưng cầu giám định để có căn cứ buộc tội các bị cáo. Những thiếu sót không thể khắc phục tại phiên tòa và hoàn trả lại hồ sơ cho VKS để cơ quan này trả hồ sơ cho CQĐT, thực hiện trưng cầu bổ sung các thương tích trước ngày cháu A. tử vong trên hồ sơ vụ án.

“Luật cho phép làm điều này, không như mọi người nghĩ đã hỏa thiêu rồi thì lấy đâu làm căn cứ để giám định. Công lý sẽ được thực thi, tội ác của các bị cáo sẽ bị trừng trị nghiêm minh", luật sư Thơm cho hay.

Theo cáo trạng, do tức giận việc gia đình Thái không cho kết hôn và Thái không muốn có con với mình, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu V.A. bằng nhiều cách thức khác nhau.

Có những ngày Trang đánh cháu V.A. trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu V.A. chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng chó.

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu V.A. Nạn nhân tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu.

Trong các ngày 7, 10, 11, 12/12/2021, Thái chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ con gái ruột nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ, che chở. Không những thế, có những lúc Thái còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ cháu V.A.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh cháu V.A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera, xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình.

Cũng theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Trang đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác, đặc biệt phạm tội đối với trẻ em.

Theo VKS, hành vi của Trang và Thái gây bất bình trong nhân dân, bị dư luận xã hội lên án, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.