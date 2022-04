Giảm đến 6 triệu đồng khi đặt trước iPhone 13 Series xanh lá

(VTC News) -

iPhone 13 Series làm mưa làm gió trong suốt thời gian qua bởi thiết kế, màu sắc thời thượng và rất nhiều tính năng được nâng cấp vượt trội. Trong sự kiện Peek Performance vào ngày 8/3, CEO Tim Cook giới thiệu thêm hai tùy chọn màu sắc mới là Green dành cho iPhone 13, iPhone 13 mini, Alpine Green dành cho iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, phiên bản màu xanh lá này cho thấy sự khác biệt so với những tone màu hiện có của những dòng iPhone trước, chiếm trọn trái tim của nhiều tín đồ công nghệ “nhà Táo”.

iPhone 13 Series xanh lá.

FPT Shop và F.Studio by FPT sẽ là đơn vị mở bán sớm nhất iPhone 13 Series xanh lá chính hãng. Từ ngày 8-14/4, hệ thống đã chính thức nhận đặt trước những “siêu phẩm” này với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, chỉ cần đặt cọc 1.000.000 đồng, bạn sẽ được nhân đôi thời gian bảo hành thành 2 năm; giảm ngay đến 6.000.000 đồng, trong đó: máy được giảm giá đến 5.500.000 đồng, khách hàng được giảm thêm 500.000 đồng khi thanh toán qua cổng VNPAY-QR (số lượng có hạn). Giá ưu đãi lần lượt là iPhone 13 từ 21.990.000 đồng, iPhone 13 mini từ 17.990.000 đồng, iPhone 13 Pro 27.990.000 đồng, iPhone 13 Pro Max từ 30.990.000 đồng. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng 0% lãi suất thông qua thẻ tín dụng hay khi tham gia chương trình “Thu cũ đổi mới – lên đời iPhone 13 Series”, được trợ giá đến 15%...

iPhone 13 Series có gì đáng chú ý?

Camera là điểm đáng chú ý với khả năng chụp thiếu sáng đột phá, tính năng chụp chân dung đêm, quay video xóa phông chuẩn điện ảnh Cinematic, Smart HDR 4, chụp ảnh và quay video Macro.

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max có bộ vi xử lý Apple A15 Bionic - con chip di động mới nhất, được nâng cấp và tỏ ra không có đối thủ về hiệu năng từ Apple. Apple A15 Bionic sản xuất trên tiến trình 5nm với hơn 15 tỉ bóng bán dẫn.

Thời lượng pin của iPhone 13 Series cũng dài hơn rất nhiều so với iPhone 12 Series. Cụ thể, iPhone 13 Pro sẽ có thời lượng pin tốt hơn 1,5 giờ so với iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro Max tăng thêm 2,5 giờ so với iPhone 12 Pro Max.

Chất lượng hiển thị của iPhone 13 mini và iPhone 13 không có gì để chê với tấm nền OLED cao cấp, công nghệ Super Retina XDR giúp mọi thứ sắc nét đến từng chi tiết, màu sắc sống động, hình ảnh chân thực. Đặc biệt, dòng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được nhiều người dùng quan tâm hơn bởi công nghệ màn hình ProMotion 120Hz, cho trải nghiệm mượt mà hơn bao giờ hết ở mọi thao tác vuốt chạm.