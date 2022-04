Giảm án tù sai quy định cho Phan Sào Nam: Kỷ luật cựu Cục trưởng C10, Bộ Công an

(VTC News) -

Trong hai ngày 19 và 20/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 14.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an.

Quang cảnh buổi họp

Trung tướng Hồ Thanh Đình bị kỷ luật do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.

Phan Sào Nam là 1 trong 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua game bài Rikvip/Tip.Club. Tháng 3/2019, Phan Sào Nam bị cấp xét xử phúc thẩm tuyên án 5 năm tù về các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; thời hạn tính từ ngày bị bắt là tháng 10/2017.

Về dân sự, Nam phải nộp hơn 926 tỷ đồng, tịch thu sung quỹ Nhà nước hơn 548 tỷ đồng; tổng các khoản thi hành án là hơn 1.475 tỷ đồng. Sau bản án, Phan Sào Nam đi chấp hành hình phạt tại Trại giam Quảng Ninh.

Tháng 4/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của trại này về việc giảm án phạt tù 19 tháng cho Nam. Chưa đến một năm sau, tháng 2/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của trại về việc giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại cho bị án này là 3 tháng 7 ngày. Ngày 6/2, Phan Sào Nam ra trại sau 2 lần liên tiếp được giảm án, sớm hơn 22 tháng 7 ngày so với thời hạn.

Liên quan việc giảm chấp hành hình phạt tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam có đến 9 tập thể và 29 cá nhân bị xác định sai phạm, tiêu cực bị xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm.

Trước đó Ủy ban Kiểm tra trung ương đã công bố quyết định kỷ luật với Ban cán sự Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, một số ủy viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện.

Ngoài ra tại kỳ họp này, UBKT cũng cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4, Bộ Công an do đã vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.