Hoàng Thuỳ Linh và Trọng Hiếu tham dự sự kiện nghệ thuật đẳng cấp quốc tế tại Mỹ

Đây được xem là màn khai trương đầu năm 2020 đầy may mắn của cả 2 ngôi sao trẻ của Việt Nam khi có dịp gặp gỡ và giao lưu với gần 200 nghệ sĩ và nhà sáng tạo nghệ thuật đình đám khắp các châu lục, bao gồm cả những cái tên nổi tiếng khiến hàng triệu trái tim yêu âm nhạc toàn thế giới say mê như Halsey, Diplo, The Black Eyed Peas,….

BUD X MIAMI hứa hẹn sẽ là chuỗi sự kiện hấp dẫn khép lại Tết âm lịch của các bạn trẻ yêu âm nhạc và nghệ thuật sáng tạo một cách trọn vẹn với không khí tưng bừng, sôi động và không kém phần đậm chất văn hoá đặc sắc.

Hoàng Thuỳ Linh và Trọng Hiếu là 2 nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham dự sự kiện quốc tế này

BUD X MIAMI do nhãn hàng bia Mỹ Budweiser, được mệnh danh là “Ông Vua của các loại bia” tổ chức và thực hiện, với mong muốn mang đến sân chơi bổ ích, kết nối cộng đồng đam mê âm nhạc và sáng tạo nghệ thuật toàn cầu.

Thông qua BUD X MIAMI, Budweiser còn cổ vũ những nghệ sĩ, nhà sáng tạo tiếp tục phát triển, tạo ra chất riêng và thể hiện điều đó với cả thế giới tại sự kiện quốc tế thu hút hàng triệu lượt quan tâm mà chỉ có Budweiser mới có thể làm được.

Để truyền tải được tinh thần này và mang đến những phút giây thưởng thức âm nhạc nghệ thuật trọn vẹn cho hàng triệu khán giả toàn cầu, BUD X MIAMI sẽ diễn ra trong 4 ngày với các chủ đề và hoạt động đặc sắc. Đúng nghĩa là một sự kiện quy tụ nghệ sĩ và nhà sáng tạo nghệ thuật toàn cầu, BUD X MIAMI bao gồm các loạt hoạt động đa dạng lĩnh vực như Âm nhạc, Thời trang, Sáng tạo, từ những đêm nhạc EDM đỉnh cao khiến ai cũng muốn nhún nhảy hết mình, cho đến bữa tiệc cao cấp, trải nghiệm khu nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng những buổi trao đổi giao lưu văn hoá thân mật.

Nghệ sĩ Việt Nam sẽ được chào đón bởi nữ danh ca Halsey

Là người đại diện từ Việt Nam, Hoàng Thuỳ Linh và Trọng Hiếu cũng sẽ có mặt tại sự kiện từ chiều 31/1/2020, sau đó sẽ có dịp tham dự buổi biểu diễn của nữ ca sĩ đình đám Halsey vào ngày hôm sau, 1/2/2020. Đặc biệt nhất, cả hai còn lần đầu tiên được trực tiếp chiêm ngưỡng và hoà vào không khí của Siêu cúp bóng bầu dục Super Bowl LIV vào ngày 2/2 tại Mỹ.

Đây được ví như trận tranh chung kết World Cup có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với người Mỹ. Super Bowl là sự kiện được người dân xứ cờ hoa mong đợi nhất năm và biết bao thế hệ nghệ sĩ lớn nhỏ đều ao ước được tham gia xem trực tiếp.

Sự ưu ái này cho thấy Việt Nam đã càng lúc càng tạo được dấu ấn với nghệ sĩ và khán giả quốc tế, từng bước ghi danh vào bản đồ âm nhạc nghệ thuật thế giới. BUD X MIAMI hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc mới lạ cho khán giả trẻ Việt Nam, khi được thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao thế giới nhưng cũng vô cùng gần gũi quen thuộc khi có mặt nghệ sĩ nước nhà.

Niềm tự hào xen lẫn với cảm giác phấn khích chứng kiến Hoàng Thuỳ Linh và Trọng Hiếu sánh vai với các nghệ sĩ quốc tế là lý do hấp dẫn khiến mọi người không thể bỏ qua BUD X MIAMI ngày 31/1 sắp tới. Cùng chờ đón và theo dõi hành trình của 2 tài năng Việt Nam tại sự kiện hấp dẫn đẳng cấp quốc tế này nhé.