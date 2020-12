Giải trí trên mạng để tránh COVID-19, nhiều người trẻ bị lừa cả tình lẫn tiền

(VTC News) -

Những hạn chế nhằm ngăn đại dịch COVID-19 lây lan khiến mọi người dành nhiều thời gian hơn để lên mạng. Do đó, số tội phạm mạng ở Hong Kong trong năm nay tăng gấp đôi so với năm 2019. Đặc biệt, đối tượng bị chúng nhắm tới ngày càng nhỏ tuổi do các em học sinh lên mạng nhiều hơn trong thời gian trường học đóng cửa.

Một nạn nhân 11 tuổi của nạn lừa đảo qua mạng tại Hong Kong cho biết cậu làm quen với kẻ lừa đảo qua mạng xã hội và bị hắn thuyết phục tải xuống một ứng dụng nhắn tin chứa phần mềm độc hại. Do bị lôi kéo cảm xúc, cậu bé đã gửi ảnh khỏa thân cho kẻ lừa đảo. Những hình ảnh riêng tư này bị sử dụng để tống tiền, cậu bé phải chi khoảng 322 USD để mua thẻ tích điểm trò chơi trực tuyến cho tên này.

Những hạn chế nhằm ngăn đại dịch COVID-19 lây lan khiến mọi người dành nhiều thời gian hơn để lên mạng. (Ảnh: SCMP)

Trong 10 tháng đầu năm 2020, cảnh sát Hong Kong ghi nhận tới 10.602 vụ lừa đảo trên mạng với tổng giá trị tài sản bị cướp đoạt là 322,5 triệu USD. Trong đó, khoảng 22,8 triệu USD đến từ các vụ lừa đảo tình ái. Lực lượng cảnh sát cũng cho biết 41% nạn nhân bị đe dọa bằng ảnh hoặc video khỏa thân là học sinh.

“Lừa đảo trên mạng tăng là do bối cảnh đại dịch giúp tội phạm tiếp cận nạn nhân trên kênh trực tuyến dễ dàng hơn, vì mọi người dành ngày càng nhiều thời gian trên mạng xã hội khi làm việc hoặc học tập tại nhà”, ông Ip Cheuk-yu, trưởng thanh tra cục An ninh mạng và Tội phạm sử dụng công nghệ cao Hong Kong, cho biết.

Những kẻ lừa đảo có xu hướng tiếp cận nạn nhân qua các mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và ứng dụng nhắn tin như Facebook, OMI, Singol, Skout, Grindr, SayHi và Tinder.

Trong một vụ việc khác, một chuyên gia công nghệ thông tin 56 tuổi ở Hong Kong cũng mất khoảng 45.000 USD vì thủ đoạn tương tự. Kẻ lừa đảo xưng mình là phụ nữ, sau khi có được ảnh khỏa thân của chuyên gia này, hắn đe dọa sẽ gửi cho gia đình và bạn bè của ông nếu không nhận được tiền.

Ông Fung Ho-kin, nhà tâm lý học lâm sàng trực thuộc lực lượng cảnh sát Hong Kong, cho biết các nạn nhân nạn tống tiền bằng ảnh khỏa thân thường gặp khó khăn khi phải vượt qua cảm giác hổ thẹn để tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Tình dục là chủ đề cấm kỵ trong xã hội và gia đình, điều này khiến việc cởi mở trở nên khó khăn”, ông Fung nói.

Phụ nữ trẻ cũng là mục tiêu hàng đầu trong các vụ lừa tình. (Ảnh: SCMP)

Phụ nữ trẻ cũng là mục tiêu hàng đầu trong các vụ lừa tình. Hong Kong tồn tại một hình thức mại dâm trá hình, trong đó khách hàng nam trả tiền để “thuê” một người bạn hẹn hò và thường có phát sinh quan hệ. Khoảng 14% các cô gái làm dịch vụ này nằm trong độ tuổi từ 10 đến 19, hơn một nửa nằm trong độ tuổi từ 20 đến 29. Tính đến tháng 10, có 676 vụ hẹn hò lừa đảo được báo cáo trong năm 2020, tăng 4,3% so với 648 vụ xảy ra trong cùng thời gian năm 2019.

Trong một trường hợp được báo cáo hồi đầu tháng 12, một cô gái 16 tuổi đã hẹn hò với một thanh niên 19 tuổi quen biết qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Sau cuộc gặp, thanh niên này theo dõi nhà riêng và cưỡng bức cô gái. Cảnh sát khu vực đã tiếp nhận vụ việc và bắt giữ thủ phạm.

Nạn nhân bị lừa đảo nhiều tiền nhất năm nay là một phụ nữ 46 tuổi bị người yêu trên mạng lấy khoảng 2,5 triệu USD. Kẻ lừa đảo đóng giả là một doanh nhân đến từ Ý để tiếp cận nạn nhân. Sau khi xác định quan hệ yêu đương, hắn lừa bà gửi tiền để đầu tư vào kinh doanh rồi ngắt liên lạc.

Cảnh sát Hong Kong cho biết việc điều tra các vụ lừa đảo trên mạng thường rất khó khăn vì tội phạm trực tuyến thường hoạt động từ nước ngoài.

Để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, cảnh sát khuyến cáo mọi người không nên chấp nhận lời mời kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội và các ứng dụng trò chuyện trực tuyến, đặc biệt là không bao giờ trao đổi ảnh khỏa thân. Cha mẹ cũng nên theo dõi các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động của con cái.