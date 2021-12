Giải thưởng phóng viên ảnh quốc tế Andrei Stenin 2022 bắt đầu nhận tác phẩm

(VTC News) -

Cuộc thi Quốc tế lần thứ 8 dành cho các nhiếp ảnh gia trẻ thế giới, Andrei Stenin năm 2022 đã bắt đầu nhận tác phẩm. Cuộc thi được tổ chức với sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông, thông tấn và cộng đồng nhiếp ảnh lớn nhất của Nga và quốc tế, cùng với các đối tác chính bao gồm United Shanghai Media Group (USMG), All-Arab Information Holding Al-Mayadeen TV, và một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất trên thế giới, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC).

Cuộc thi được đặt theo tên của Andrey Stenin, một phóng viên ảnh đặc biệt của nhóm truyền thông Russia Today, người đã qua đời vào mùa hè năm 2014 gần khu vực Donetsk khi đang làm nhiệm vụ. Theo thường lệ, cuộc thi bắt đầu vào ngày sinh nhật của Andrey là 22/12.

(Ảnh minh họa)

Các phóng viên trẻ trên toàn thế giới trong độ tuổi từ 18 đến 33 có thể gửi tác phẩm tại web stenincontest.ru (tiếng Nga), https://stenincontest.com (tiếng Anh) và https://cn.stenincontest.com (tiếng Trung). Cuộc thi năm 2022 vẫn bao gồm 4 Đề cử: "Tin tức chính", "Tin thể thao", "Trái đất của tôi" và "Chân dung Anh hùng trong thời đại chúng ta"; 2 Danh mục - " Tác phẩm đơn” và “Loạt loạt tác phẩm". Người tham dự có thể gửi một tác phẩm đơn hoặc loạt tác phẩm cho mỗi Đề cử. Các đơn đăng ký tham gia được chấp nhận cho đến hết ngày 28/2/2022.

Quỹ giải thưởng cuộc thi năm 2022 dành tặng lần lượt 125.000, 100.000 và 75.000 rúp (khoảng 23 triệu đồng) cho các giải nhất, nhì, ba của mỗi Đề cử. Người chiến thắng giải thưởng cao nhất của cuộc thi Stenin - Grand Prix - sẽ nhận được giải thưởng là 700.000 rúp (khoảng 218 triệu đồng).

Bất chấp những hạn chế do đại dịch COVID-19 gây ra trên khắp thế giới, cuộc thi Andrei Stenin duy trì một trong những truyền thống quan trọng và được yêu thích nhất - các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại những triển lãm ở các địa điểm nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Kể từ năm 2018, danh sách địa điểm trưng bày có thêm trụ sở Tổ chức Quốc tế về tăng cường hòa bình và an ninh của các quốc gia, thuộc Liên hợp quốc (New York), Kể từ năm 2019, triển lãm của cuộc thi cũng được tổ chức tại Hội đồng Châu Âu ở Strasbourg.

Điều này tạo cơ hội cho các phóng viên nhiếp ảnh trẻ đem tác phẩm của họ tới với khán giả Nga và quốc tế, thu hút sự chú ý của công chúng vào những vấn đề và thách thức cấp bách nhất của thời đại.

Oksana Oleinik, người phụ trách cuộc thi, đứng đầu dự án hình ảnh trực quan của Tập đoàn truyền thông Russia Today, nói về cuộc thi năm 2022: “Có một câu châm ngôn tiếng Latinh nổi tiếng: 'Thời đại thay đổi, và quy tắc cũng thay đổi theo'. Đại dịch đã thay đổi bộ mặt thế giới theo hướng khắc nghiệt, kể cả thói quen cuộc sống bình thường và thực tế trong nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, nhiều thay đổi trong số này có lợi cho các thí sinh của chúng tôi: họ củng cố tinh thần sáng tạo, phát triển vượt bậc trong nghề nghiệp, phát triển trí tưởng tượng và tăng tốc trong các dự án.

Theo Oleinik, "cuộc thi đã giúp nhiều người làm nên tên tuổi sáng giá trong ngành nhiếp ảnh, đưa họ vào con đường làm việc chuyên nghiệp. Ban tổ chức chúng tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc về điều đó. Chúng tôi đang chờ đợi những thành viên mới tham gia và chân thành chúc họ chiến thắng!”.