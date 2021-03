Giải pháp nào giúp chia sẻ khó khăn thiết thực cho chủ tiệm tạp hóa Việt?

(VTC News) -

Từ “nhiệm vụ” bảo vệ túi tiền cho các chủ tạp hóa

Nằm bệt một mình trên giường bệnh những ngày đầu năm, anh Nguyễn Thái Khang (Hà Nội) lòng luôn “nóng như lửa đốt”, lật qua lật lại cuốn sổ ghi chép thu chi của cửa hàng tạp hóa đã nát nhàu: “Gần tháng nay chi nhiều mà thu chưa được đồng nào cả”, anh nói.

Người đàn ông bị chẩn đoán đa chấn thương và phải nằm viện ít nhất 2 tháng khi gặp tai nạn bất ngờ trong lúc điều khiển xe máy chất đầy hàng hoá nhập về bán Tết. Cửa hàng tạp hóa nhỏ đầu ngõ ở Nam Từ Liêm nuôi sống cả gia đình phải đóng cửa trong mùa mua bán bận rộn nhất trong năm.

“Hết giãn cách đến đóng cửa, tưởng Tết có thể gỡ gạc lại thì lại gặp tai nạn bất ngờ. Hàng nhập cả đống chưa bán được”, anh Khang lo lắng có thể mất trắng khi nhiều mặt hàng sắp hết hạn sử dụng.

Anh Khang là một trong hơn 1,4 triệu chủ tạp hóa ở Việt Nam, những tiểu thương đang chịu tác động kép: Suy giảm thu nhập vì dịch bệnh, trong đó thường xuyên phải đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe do tính chất công việc mang lại.

Bán hàng tạp hóa vẫn được xem là công việc vất vả với nhiều người và có nhiều rủi ro về sức khỏe.

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia (NCIF), đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động nhanh và mạnh đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao động, việc làm và thu nhập của người lao động. Trong đó, những tiểu thương - trong đó có các chủ tạp hóa là nhóm người dễ “tổn thương” nhất vì dịch bệnh. Họ bị giảm thu nhập do gián đoạn kinh doanh trong các đợt giãn cách xã hội. Trong khi đó, đây lại là đối tượng gặp nhiều nguy cơ dịch bệnh do tiếp xúc trực tiếp với đa dạng khách hàng nhưng do là hoạt động đơn lẻ nên thường không có bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xã hội cho riêng mình.

Vì thế, gói bảo hiểm sức khỏe mà VinShop mới công bố trao tặng cho hơn 65.000 chủ tạp hóa rất được lòng các tiểu thương này. Nhiều người cho biết, chưa nói về mức chi trả lên đến 50 triệu đồng, món quà ý nghĩa này cho thấy họ được quan tâm - hơn cả mối hợp tác đơn thuần - đó là sự tin tưởng, gắn bó lâu dài giữa chủ tạp hóa và VinShop.

“Bình thường có nghĩ đến mua bảo hiểm đâu, nhưng được VinShop tặng quà này thì an tâm bảo vệ túi tiền nếu có bất trắc về sức khỏe”, chị Nguyễn Thị Định, chủ tạp hóa tại Cầu Giấy (Hà Nội) - một đối tác của VinShop chia sẻ.

Đến công cụ chuyển đổi số giúp tạp hóa làm giàu

Chỉ sau 3 tháng ra mắt, mô hình B2B2C đầu tiên tại Việt Nam VinShop đã kết nối được hơn 65.000 tạp hóa - con số rất lớn nếu thử đặt phép so sánh với khoảng 6.000 siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam. Vì sao, VinShop lại thu hút đến vậy?

VinShop đang dần “phủ đỏ” các tạp hóa, nâng đời trở thành tạp hóa công nghệ.

Trước khi được biết đến với chương trình tri ân ý nghĩa tặng bảo hiểm cho các chủ tạp hóa thì VinShop là lựa chọn số một giúp tạp hóa tăng thu nhập. “Mục tiêu lớn nhất và xuyên suốt của chúng tôi là giúp tạp hóa làm giàu”, bà Trương Quỳnh Phương, Giám đốc phát triển kinh doanh One Distribution (thương hiệu sở nền tảng VinShop), thuộc Tập đoàn One Mount Group (thành viên Tập đoàn Vingroup) cho hay.

“Nhập hàng qua VinShop giá tốt hơn, chiết khấu nhiều, mỗi tháng cửa hàng tôi có thể kiếm thêm 8-10 triệu đồng”, ông Vũ Trung Hào, chủ tạp hóa tại Kim Ngưu (Hà Nội) chia sẻ. Theo đó, khi đặt hàng qua nền tảng VinShop, các chủ tạp hóa có thể kết nối trực tiếp đến nhà sản xuất, giảm bớt khâu trung gian tăng thu nhập. Ngoài ra, hệ thống giao vận linh hoạt của VinShop - giao hàng sau 24h giúp chủ tạp hóa giảm bớt thời gian chờ đợi.

Với lợi thế sở hữu nền tảng công nghệ lõi, VinShop đang đưa công nghệ thay đổi thói quen bán hàng tạp hóa tại Việt Nam. Trong đó công cụ bán hàng được trang bị trên ứng dụng VinShop rất được lòng các chủ tạp hóa, đặc biệt những người lớn tuổi, giúp việc bán hàng nhàn hạ hơn.

“Mỗi ngày tiết kiệm cả tiếng đồng hồ so với trước kia cộng sổ sách”, bà Thanh Nhàn, 65 tuổi, chủ tạp hóa tại Quận 1 (TP.HCM) cho biết. Theo bà, so với các công cụ bán hàng khác thường mất phí chục triệu đồng mua thiết bị và hàng trăm nghìn thuê bao hàng tháng thì công cụ bán hàng của VinShop hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh đó, VinShop cũng đưa ra các giải pháp tài chính ưu việt giúp chủ tạp hóa, trong đó chương trình ứng vốn tới 70 triệu đồng, miễn lãi tới 40 ngày rất được đón nhận, “giải cơn khát vốn” cho các chủ tạp hóa. Trong bối cảnh các tạp hóa vốn đã “kiệt quệ” vì dịch bệnh, VinShop đang được xem là “cứu cánh” để họ tăng thu nhập, nâng cấp cửa hàng theo kịp nhu cầu phát triển của xã hội và tạo thành một cộng đồng gắn kết, phát triển hơn.