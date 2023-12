Giải pháp nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn hoạt động ngân quỹ thời kỳ mới

(VTC News) -

Khai mạc Hội thảo, ông Hồ Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ trì Hội thảo phát biểu về tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ ngân quỹ của Vietcombank, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả của công tác ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn hoạt động ngân quỹ trong khi thời gian gần đây các vụ cướp tại ngân hàng có dấu hiệu tăng. Ông Hồ Văn Tuấn đề nghị Hội thảo tập trung trao đổi các chuyên đề, tham luận để đạt chất lượng tốt nhất với các thông tin đa dạng hữu ích nhất, tập trung các giải pháp khả thi để tư vấn cho Ban lãnh đạo có các định hướng chiến lược phù hợp với công tác ngân quỹ trong thời kỳ mới.

Ông Hồ Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, chủ trì Hội thảo phát biểu khai mạc.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Phát hành & Kho quỹ NHNN trình bày về chính sách ngân quỹ, công tác đấu tranh phòng chống tiền giả, công tác an toàn kho quỹ, an toàn vận chuyển hàng đặc biệt.

Thiếu tá Đoàn Văn Linh - Cán bộ Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cũng cung cấp thông tin về việc tăng cường công tác bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân quỹ khi tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng đang ngày càng gia tăng về số lượng, mức độ và tính chất.

Sau hai chuyên đề của các chuyên gia ngành Ngân hàng và Bộ Công an, Hội thảo lắng nghe tham luận của các đơn vị Vietcombank: Phòng Quản lý ngân quỹ TSC với tham luận “Hoạt động Ngân quỹ hệ thống Vietcombank năm 2023”; Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP.HCM với tham luận “An toàn trong công tác vận chuyển hàng đặc biệt”; Vietcombank Đồng Nai với tham luận “Giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn hoạt động ngân quỹ tại Vietcombank trong thời kỳ mới”; Trung tâm Xử lý tiền mặt tại Hà Nội với tham luận “Nhận diện rủi ro trong hoạt động ngân quỹ và các biện pháp phòng ngừa”.

Qua các chuyên đề và các tham luận, Hội thảo được cập nhật các thông tin hữu ích phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác ngân quỹ. Đặc biệt, chuyên đề của Bộ Công an và tham luận của 3 đơn vị về an toàn ngân quỹ với các clip thực tế và huấn luyện đã mang đến cho Hội thảo góc nhìn toàn diện về công tác an toàn, phòng và chống các sự cố không mong muốn trong công tác ngân quỹ.

Tổng kết Hội thảo, ông Hồ Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ trì Hội thảo đã đánh giá cao các chuyên đề và các bài tham luận có chất lượng cao với hình thức đa dạng của các đơn vị và tinh thần làm việc nghiêm túc của Hội thảo. Hội thảo đã đưa ra giải pháp đề xuất rất cần thiết, các thông tin được cập nhật rất thời sự, thực tiễn và rất trực quan sinh động.