Giải pháp gỡ khó cho các chủ đầu tư bất động sản

“Nốt trầm” của thị trường

Theo số liệu từ Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), trong quý III/2022, tỷ lệ hấp thụ của thị trường giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm khi chỉ đạt 33,5%, lượng giao dịch cũng giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng vốn bất động sản “tắc biên”, lãi suất tăng mạnh khiến khách hàng và các nhà đầu tư do dự trong các quyết định xuống tiền.

“Nốt trầm” thị trường vốn đẩy bất động sản vào giai đoạn khó khăn.

Dự báo về thị trường bất động sản năm 2023, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng, thị trường sẽ chuyển biến khá thận trọng. Dưới sự ảnh hưởng của hàng loạt biến động toàn cầu như lạm phát, khan hiếm xăng dầu và sự bất ổn chính trị - xã hội ở nhiều quốc gia… nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng có thể chịu những tác động không nhỏ.

Trước bối cảnh thị trường gặp khó, thanh khoản giảm, nhiều chủ đầu tư bất động sản buộc phải nhấn nút “tạm ngừng” ra hàng để tái cấu trúc chiến lược và chờ đợi thời cơ thích hợp. Thách thức đối với các doanh nghiệp bất động sản là không nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội cho những doanh nghiệp có sự đầu tư bài bản, chỉn chu và chiến lược kinh doanh phù hợp với chu kỳ bất động sản tiếp theo.

Trong “nguy” có “cơ”

Theo ông Nguyễn Thế Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn MIX, đơn vị tư vấn và phát triển dự án bất động sản: “Một chu kỳ bất động sản điển hình thường trải qua 4 giai đoạn: Phục hồi, tăng trưởng, sốt nóng và suy thoái.

Tại Việt Nam, thị trường bất động sản hiện đã bước qua giai đoạn sốt nóng và bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu của sự suy thoái. Sau mỗi đợt khó khăn, thị trường thường sẽ xuất hiện các “đại gia” chủ đầu tư mới nổi. Đó là những người “đi săn” đúng lúc, thống lĩnh ở chu kỳ bất động sản tiếp theo”.

Hầu như trước đây, khi thị trường đang ở cao điểm tỷ lệ hấp thụ tốt, các doanh nghiệp bất động sản dễ dàng tung sản phẩm ra thị trường bất cứ lúc nào. Kể cả không cần nghiên cứu quá kỹ tới các vấn đề thị trường, định vị thương hiệu, chiến lược truyền thông hay khách hàng mục tiêu… thì vẫn thu được kết quả khả quan trong kinh doanh. Chính những điều này đã ít nhiều tạo nên sự chủ quan cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư bất động sản.

Khi thị trường bước vào giai đoạn "downtrend", nếu vẫn giữ tâm lý và cách làm cũ mà không có sự nghiên cứu và chiến lược dài hơi, nhiều doanh nghiệp “gãy sóng” khó vực dậy được. Lúc này, cuộc chơi thực sự của các doanh nghiệp bất động sản sẽ bắt đầu.

Để lội ngược dòng, các chủ đầu tư cần có chiến lược phát triển dự án tổng thể và chuyên sâu. Từ xu hướng thị trường, concept sản phẩm, định vị sản phẩm, đến chiến lược marketing, phát triển hệ thống bán hàng,… đều phải có sự phân tích thực sự bài bản và chỉn chu, ông Linh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thế Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn MIX.

Được coi là kim chỉ nam mở đường dẫn lối, chiến lược phát triển bài bản và đúng đắn sẽ tạo ra hướng đi tốt cho doanh nghiệp. Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản nhờ có chiến lược phát triển đúng đắn đã đạt được nhiều thành công, vượt qua đối thủ cạnh tranh và tạo vị thế trên thương trường.

Tuy nhiên, để xây dựng và đóng gói tổng thể một dự án đòi hỏi ở chủ đầu tư các yếu tố về nhân lực và vật lực. Trong đó, yếu tố nhân lực cần có chuyên môn sâu, có khả năng phán đoán chính xác thời cuộc để xây dựng nên chiến lược khác biệt, đúng hướng là điều vô cùng quan trọng. Đây cũng chính là bài toán khó nhằn đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư bất động sản vừa và nhỏ hiện nay.

Để giải quyết bài toán này, các chủ đầu tư quy mô vừa và nhỏ cần tìm đến các đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản tổng thể và chuyên sâu. Với kiến thức và kinh nghiệm về thị trường trong từng giai đoạn, các đơn vị sẽ đưa ra những chiến lược cụ thể từ khâu phân tích thị trường, truyền thông - marketing đến phát triển hệ thống bán hàng và kết thúc “vòng đời” của một dự án.

Chiến lược phát triển dự án bài bản và chuyên sâu không chỉ giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế tối đa những ảnh hưởng về hiệu quả kinh doanh do chiến lược thiếu tính thực tiễn. Hơn thế, các chủ đầu tư sẽ tận dụng đà của “giai đoạn vàng” của chu kỳ bất động sản, tập trung nguồn lực vào các hạng mục quan trọng khác để bứt phá và dẫn đầu.