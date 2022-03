Giải pháp đẩy nhanh công trình đường dây 220KV vượt biển Kiên Bình-Phú Quốc

Xác định đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc là công trình trọng điểm, mang nhiều ý nghĩa to lớn về kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt đảm bảo nguồn điện ổn định lâu dài phục vụ cho phát triển của thành phố Phú Quốc, từ năm 2021 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đóng điện công trình trong quý 2/2022 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Kiểm tra hiện trường thi công một số vị trí vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng tại bờ Phú Quốc.

Gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng

Tại buổi làm việc với đoàn công tác EVNSPC tại Phú Quốc vào ngày 16/3/2022 do Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức chủ trì, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban AĐLMN-đơn vị giám sát công trình) cho biết, đến thời điểm hiện tại, hạng mục móng trụ thi công toàn tuyến được 152/169 móng, tỷ lệ 89,9%. Riêng thi công móng trụ trên biển hoàn tất 100% (117/117 móng).

Ở hạng mục dựng trụ thép, các đơn vị thi công dựng xong 119/169 trụ, tỷ lệ 70%. Trong đó, các trụ trên bờ Kiên Bình (huyện Kiên Lương) dựng xong 25/39 trụ, phía bờ Phú Quốc dựng được 2/13 trụ và trên biển dựng được 92/117 trụ. Đối với hạng mục kéo dây, các đơn vị thi công kéo dây xong từ vị trí 31 đến vị trí 41.

Ông Đào Hòa Bình, Giám đốc Ban AĐLMN cho biết: "Các nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, thiết bị như cam kết, chưa bố trí tăng cường nhiều đội thi công cùng lúc để triển khai song song công tác dựng trụ và néo dây. Ngoài ra, sau Tết Âm lịch, nhiều đơn vị chậm triển khai công tác thi công".

Còn đại diện một số đơn vị thi công lý giải việc chưa điều chuyển đủ nhân lực: Sau Tết, số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh tăng mạnh. Việc huy động lực lượng thi công gặp nhiều khó khăn do nhiều công nhân tại lần lượt bị nhiễm bệnh và không thể ra công trường.

Thêm vào đó, giá xăng dầu liên tục tăng, đạt mốc gần 30.000 đồng/lít xăng từ 15h ngày 11/3 đã kéo theo chi phí vận tải, chi phí nguyên vật liệu tăng từ 10 đến 30%. Ngoài ra, giá các loại hàng hóa thực phẩm tăng theo, khiến người lao động và sử dụng lao động phải “đánh vật” giữa “bão giá” trong khi thu nhập không thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân nhiều lao động sau khi về quê, không trở lại làm việc sau Tết.

Một khó khăn nữa là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đây cũng là nguyên nhân chính khiến công tác thi công móng trụ và dựng trụ ở một số vị trí khu vực 2 bờ Kiên Bình và Phú Quốc chưa thể triển khai. Theo đại diện của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, phía bờ Kiên Bình còn 3/39 vị trí người dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường; phía bờ Phú Quốc còn 2 vị trí đang gặp trở ngại: một vị trí chưa gặp được chủ đất, một vị trí khác gồm 2 hộ vẫn chưa đồng ý giao mặt bằng.

Đưa giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình 220kV

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ và làm việc với đơn vị giám sát, thi công tại Phú Quốc ngày 16/3/2022, nghe Ban AĐLMN báo cáo toàn bộ tiến độ các hạng mục đang thi công của công trình và chỉ ý chỉ đạo của Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức, ông Đoàn Đức Hưng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác đầu tư xây dựng của EVNSPC kết luận và thống nhất một số công tác nhằm đẩy nhanh thời gian hoàn thành công trình ddường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.

Cụ thể, EVNSPC giao Ban AĐLMN làm việc với các nhà thầu và cập nhật lại tiến độ cấp 3 đảm bảo thời gian hoàn thành công trình đúng tiến độ được giao. Trong đó, lưu ý tiến độ cập nhật phải bao gồm thời gian dự phòng cho công tác nghiệm thu, đóng điện; phối hợp với các nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 và Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô khẩn trương giải quyết dứt điểm vấn đề sai lệch Stubbar (thanh neo) ở các vị trí trụ VT54, VT60, VT61 và VT107 để đảm bảo việc dựng trụ của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 không gặp vướng mắc, trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Ban AĐLMN làm việc với Công ty CP xây lắp Điện 1 ưu tiên dựng trụ VT152 để hoàn thành kéo dây khoảng néo VT145÷155; sớm hoàn tất phương án cắt điện thi công giao chéo với đường dây 110kV 176 Kiên Bình – 172 Holcim để thỏa thuận cắt điện với khách hàng; tiếp tục phối hợp Công ty Điện lực Kiên Giang để làm việc với chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất các phương án dự phòng thay thế tạm thời để đảm bảo tiến độ đóng điện của công trình.

Đồng thời, Ban AĐLMN cần theo sát và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung máy móc dự phòng đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ của công trình. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo ngay cho lãnh đạo Tổng công ty để có hướng giải quyết kịp thời.

Dự án đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc có tổng mức đầu tư 2.212 tỷ đồng, do EVNSPC làm chủ đầu tư, dự kiến đóng điện trong Quý 2/2022. Dự án có tổng chiều dài hơn 80 km đường dây 220kV gồm 169 vị trí trụ, trong đó có 117 trụ vượt biển trên không từ xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương) ra TP. Phú Quốc.

Khi triển khai thi công, dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng móng, dựng trụ thép 39 vị trí trên bờ Kiên Lương và 13 vị trí tại Phú Quốc. Với nhu cầu tiêu thụ điện phát triển nhanh thời gian qua, khả năng gây quá tải cho đường dây cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc đã xây dựng trước đó là rất cao.

Do vậy, việc sớm hoàn thành công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc sẽ đảm bảo nguồn điện ổn định lâu dài, góp phần vào việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy cho nhu cầu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu hút đầu tư tại TP. Phú Quốc thời gian tới.