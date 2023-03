Giải mã sức hút của Tổ hợp căn hộ cao cấp Grand SunLake tại trung tâm Hà Đông

(VTC News) -

An cư sinh lời

Grand SunLake ngay từ khi ra mắt được các chuyên gia đánh giá là căn hộ 2 trong 1 hoàn hảo: vừa là không gian sống lý tưởng đồng thời mang đến tiềm năng sinh lời hiệu quả. Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất phía Tây Hà Nội, liền kề tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, Grand SunLake sở hữu lợi thế từ vị trí trung tâm kết nối cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp hướng đến giới tri thức trẻ trung lưu tại Hà thành.

Giữa trung tâm Hà Đông, Grand SunLake hình thành hàng ngày và thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Khách hàng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp Grand SunLake với những ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu “khủng” lên tới 20%. Đặc biệt, chủ đầu tư còn đưa ra phương thức thanh toán linh hoạt như thanh toán chuẩn, thanh toán 50% nhận nhà, 50% còn lại trả chậm trong vòng 18 tháng, thanh toán 95% để khách hàng có thể đưa ra những quyết định phù hợp với tình hình tài chính của gia đình.

Trong các phương thức thanh toán đang áp dụng hiện nay, thanh toán 50% nhận nhà, 50% còn lại trả chậm trong vòng 18 tháng đang được nhiều khách hàng lựa chọn.

Chị Hoàng Thu Hằng (Phúc La, Hà Đông) chia sẻ: “Gia đình tôi bán hàng nên có nguồn thu ổn định hàng ngày cùng với số tiền đã tích luỹ trước đó, tôi thấy phương thức thanh toán 50% nhận nhà, 50% trả chậm trong vòng 18 tháng khá là phù hợp. Vì thế, tôi đang cân nhắc lựa chọn căn hộ tại dự án Grand SunLake”.

Không chỉ đa dạng về phương thức thanh toán, dự án được đảm bảo bởi ngân hàng HDBank, cho vay đến 70% giá trị căn hộ, và được hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn gốc lên đến 18 tháng. Khách hàng mua nhà an cư còn được ưu đãi “tặng kèm” gói nội thất lần lượt là 120 triệu, 144 triệu và 168 triệu áp dụng tương ứng với loại hình căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ.

Căn hộ mẫu với thiết hiện đại, tinh tế thu hút khách hàng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Riêng với khách mua đầu tư sẽ được hưởng chính sách cam kết thuê lại căn hộ trong vòng 12 tháng với mức lợi nhuận lần lượt là 144 triệu, 192 triệu, 216 triệu tương ứng với loại hình căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ số tiền ngay thời điểm bàn giao căn hộ cho khách hàng (dự kiến Quý IV/2024).

Bên cạnh đó, Grand SunLake còn xây dựng chính sách ưu đãi hấp dẫn theo phương thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn. Theo đó, khách hàng được hưởng mức chiết khấu 5% tổng giá trị căn hộ khi lựa chọn phương thức thanh toán chuẩn trong vòng 12 tháng, lần lượt mức chiết khấu 7% khi thanh toán nhanh 50%. Khách hàng mua nhóm sản phẩm sẽ tiếp tục được áp dụng thêm mức chiết khấu lên đến 5% tổng giá trị căn hộ.

Với loạt chính sách thanh toán và chiết khấu có 1-0-2, khách hàng dễ dàng lựa chọn được phương thức thanh toán phù hợp với gói tài chính hiện có và sở hữu ngay căn hộ cao cấp Grand SunLake.

An toàn pháp lý

Trong thị trường bất động sản hiện nay, khi tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu, tính minh bạch pháp lý được đánh giá là "mẫu số chung" cho các dự án chiếm sóng thị trường. Việc lựa chọn các dự án có hồ sơ pháp lý hoàn thiện sẽ mang lại sự an toàn cao nhất cho nhà đầu tư, cũng như giúp khách hàng ở thực an tâm hơn về tổ ấm mới.

Hiểu được tâm lý khách hàng, dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Grand SunLake ngay từ khi ra mắt đã sở hữu ưu thế pháp lý vững vàng. Theo chủ đầu tư, Grand SunLake đã hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng và chứng nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Tạo được uy tín về pháp lý, Grand SunLake luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng và nhà đầu tư, được xem là “của hiếm” trên thị trường bất động sản tại trung tâm Hà Nội hiện nay.

An tâm tiến độ

Không chỉ hoàn thiện về pháp lý mà tiến độ xây dựng của Grand SunLake luôn được đảm bảo với diện mạo thay đổi từng ngày. Hiện tại, Grand SunLake đã hoàn thiện khối đế dành cho khu vực trung tâm thương mại và một số tiện ích nội khu.

Bên cạnh đó, dự án đang được tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng tầng 13 đối với tòa tháp đôi 50 tầng và tầng 11 đối với tòa tháp 45 tầng. Sau khi hoàn thành, hai tòa tháp của Grand SunL­­­ake sẽ sở hữu tầm nhìn nổi bật, và được kỳ vọng trở thành một “biểu tượng sống sang” mới tại trung tâm Hà Đông.­­

Tầm nhìn trực diện Hồ Văn Quán và toàn cảnh Hà Đông tại Grand SunLake.

Các nhà đầu tư khi được “mục sở thị” tham quan dự án đều rất ấn tượng với tốc độ thi công nhanh chóng, nhất là trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay. Đa số khách hàng đều rất háo hức chờ đợi dự án hoàn thành, mang đến sức sống mới cho khu vực.

Lựa chọn đầu tư vào căn hộ 3 phòng ngủ tại Grand SunLake, khách hàng Ngọc Mai cho biết: “Tôi biết có rất nhiều dự án phải tạm ngừng thi công vì tình hình khó khăn chung, nhưng Grand SunLake vẫn luôn giữ vững tiến độ. Điều đó khiến các nhà đầu tư càng thêm an tâm, trong đó có tôi. Tôi hy vọng sẽ sớm đến ngày nhận nhà để tận hưởng không gian sống hiện đại, tiện nghi”.

Hiện nay, phức hợp căn hộ cao cấp Grand SunLake đang được giới thiệu với mức giá 37 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT).

Bảo Anh