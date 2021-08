Giải mã nguyên nhân Nam Phú Quốc dẫn đầu xu hướng nghỉ dưỡng wellness

(VTC News) -

Sức hấp dẫn từ hệ sinh thái đẳng cấp

Mới đây, TIME - tạp chí danh tiếng của Mỹ chọn Phú Quốc là một trong 3 địa danh của Việt Nam (cùng với Hà Nội và TP.HCM) vào Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021. Đây là sự tôn vinh dành cho những điểm đến đi đầu trong việc tìm ra cách thích nghi, xây dựng và đổi mới trong bối cảnh đại dịch.

Phú Quốc - Điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 theo tạp chí Time.

Nhưng, không phải đến khi TIME vinh danh thì sức hấp dẫn của đảo ngọc Phú Quốc mới được thế giới ghi nhận. Vài năm trở lại đây, Phú Quốc liên tục “lọt vào mắt xanh” của các tổ chức quốc tế uy tín mỗi khi tìm kiếm, bình chọn những điểm đến lý tưởng nhất thế giới để nghỉ dưỡng, thậm chí là nghỉ hưu. Trước đó, International Living vừa chọn 15 điểm đến hoàn hảo cho những người muốn nghỉ hưu. Trong năm 2020, khi toàn cầu vẫn đang hứng chịu ảnh hưởng của đại dịch, Phú Quốc lọt top điểm đến du lịch tốt nhất châu Á do kênh truyền hình quốc tế CNN bình chọn.

Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ, khí hậu nhiệt đới bốn mùa nắng ấm và những bãi biển đẹp như tranh mà tạo hóa ban tặng, đảo Ngọc ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, một phần là nhờ những hệ sinh thái đẳng cấp do các tập đoàn lớn đang kiến tạo. Đơn cử như ở Nam đảo, 3 năm trở lại đây, từ một điểm đến với hạ tầng du lịch vô cùng thiếu thốn, đến nay, đã trở thành một điểm tụ được đánh giá hấp dẫn bậc nhất đảo Ngọc.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort - Khu nghỉ dưỡng của những tỷ phú thế giới.

Sự hiện diện của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề lớn nhất Việt Nam - Sun Group với một hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản với gần 50 công trình đẳng cấp đem tới cho Nam đảo một sự lột xác ngoạn mục. Rất nhiều công trình mà Sun Group kiến tạo mang đến cho Phú Quốc niềm tự hào trên trường quốc tế. Siêu phẩm nghỉ dưỡng của kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley - JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort là một ví dụ. Khu resort này không ngừng được thế giới gọi tên như một biểu tượng của nghỉ dưỡng xa xỉ trên đảo ngọc, kể từ khi nó ra đời, hàng loạt giải thưởng quốc tế cùng những sự kiện đình đám khiến cả thế giới phải dõi theo.

Sau JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Group đem đến cho Nam đảo hàng loạt khách sạn 5 sao sang trọng, đẳng cấp khác như: Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay - khách sạn căn hộ hàng đầu châu Á, Premier Village Phu Quoc Resort - khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á 2020. Tác phẩm mới nhất trong bộ sưu tập nghỉ dưỡng 5 sao của tập đoàn này là New World Phu Quoc resort bên Bãi Kem cũng đã được TIME nhắc đến như một trải nghiệm mới đáng thử khi tới Phú Quốc.

Công viên nước hàng đầu châu Á - Aquatopia Water Park.

Không chỉ sở hữu “bộ sưu tập” lưu trú xịn xò bậc nhất cả nước, Nam đảo còn được đầu tư hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí đẳng cấp tầm cỡ châu lục. Ngoài tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đem đến những trải nghiệm độc đáo, ngoạn mục, Nam đảo cuốn hút du khách bởi hàng loạt trò chơi, dịch vụ hiện đại, hấp dẫn từ tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park và công viên nước hàng đầu châu Á - Aquatopia Water Park,… Giờ đây, một chuyến đi Phú Quốc khó có thể thiếu những trải nghiệm Nam đảo.

Điểm đến đón đầu xu thế

Với sự hội tụ của những công trình làm nên đẳng cấp mới cho Phú Quốc và nhiều thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới như Accor Hotels, New World (Rosewood Hotel Group),… không khó lý giải vì sao đảo Ngọc những năm gần đây trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua của du khách hạng sang, giới siêu giàu, tài phiệt từ khắp nơi trên thế giới.

Ngay cả COVID-19 cũng không thể làm thế giới quên rằng, Nam đảo từng là nơi tổ chức đám cưới nổi tiếng của cặp tỷ phú Ấn Độ trong năm 2019. Và sau đám cưới đình đám đó, nhiều nhà giàu thế giới bí mật tìm đến JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay để ghi dấu ấn trọng đại trong cuộc đời, hay chỉ là để tận hưởng một kỳ nghỉ xa hoa, bên bãi Kem đẹp nhất hành tinh.

Dự án Sun Premier Village Primavera của Sun Group được ví như “thị trấn Amalfi thu nhỏ”bên biển Ngọc.

Những xu thế mới của nghỉ dưỡng, bất động sản hay du lịch giải trí đều được khởi xướng từ Phú Quốc. Khi dịch bệnh COVID-19 tấn công Việt Nam, qua ba đợt dịch đầu tiên, Phú Quốc không ghi nhận ca nhiễm nào. Điều này khiến đảo Ngọc trở thành điểm tránh dịch lý tưởng và xu thế sở hữu second-home như một nơi trú ẩn an toàn, đưa các mô hình bất động sản như nhà phố để ở lâu dài tại dự án Sun Grand City New An Thoi, căn hộ Sun Grand City Hillside Residence,… lên ngôi, thu hút giới đầu tư sành sỏi.

Dịch bệnh góp phần đưa xu thế wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe) trở thành thời thượng. Những khu nghỉ dưỡng biệt lập giữa thiên nhiên hoang sơ, với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết kế riêng cho du khách, được lựa chọn như một điểm tránh dịch an toàn gần như tuyệt đối cho giới nhà giàu thế giới. Và Nam Phú Quốc một lần nữa dẫn dắt xu thế này ở Việt Nam, khi Sun Group hé lộ đem đến một dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng mới bắt trend “Wellness Living”, hứa hẹn khiến thị trường bất động sản du lịch bùng nổ.

Nam đảo Phú Quốc với những second-home đẳng cấp ẩn mình giữa thiên nhiên đang dẫn đầu xu thế “Wellness Living” tại Việt Nam.

Nơi đây là một ngôi làng nhiệt đới ẩn mình giữa thiên nhiên. Chủ nhân các biệt thự không chỉ được sống chuẩn xanh giữa 3 tầng thiên nhiên, mà còn tận hưởng hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc. “Sun Group sẽ kiến tạo nên những second home đẳng cấp với các dịch vụ, tiện ích được cá nhân hóa tối đa, biến Nam đảo trở thành thiên đường chăm sóc sức khỏe, phục hồi, trị liệu tinh thần và thể chất”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết.

Như vậy, một lần nữa, Phú Quốc trở thành điểm đến bùng nổ, không chỉ với du khách khi trở lại sau dịch, mà với cả những nhà đầu tư bất động sản biết nắm bắt xu thế.