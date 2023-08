Giải mã nguyên nhân Cầu Vàng luôn 'hot' sau 5 năm

(VTC News) -

Đến Việt Nam chỉ để tận mắt thấy Cầu Vàng

Tháng 10/2020, gia đình anh Ashish và chị Abha Nagaich cùng 2 con nhỏ (Ấn Độ) đã đến Đà Nẵng với ấp ủ được tận mắt chiêm ngưỡng cây Cầu Vàng nổi tiếng mà trước đó họ mới chỉ được ngắm nhìn qua mạng internet.

Thật không may, ngày gia đình anh chị đến cũng là ngày Đà Nẵng hứng chịu trận bão lớn, họ buộc phải lưu trú tại Đà Nẵng 3 ngày chờ bão tan. Khi những tia nắng hiếm hoi ló dạng sau bão, gia đình anh Ashish đã có mặt sớm tại Sun World Ba Na Hills, nhưng đáng tiếc là KDL đang trong thời gian đóng cửa để khắc phục hậu quả của bão.

Gia đình anh Ashish và chị Abha Nagaich may mắn được check in Cầu Vàng như ước nguyện.

Không từ bỏ, vợ chồng anh tìm gặp đại diện KDL, trình bày nguyện vọng tha thiết của cả nhà là được ngắm nhìn tận mắt cây cầu Vàng trước khi về nước.

Xúc động trước mong mỏi đó của gia đình Ấn Độ, lãnh đạo KDL đã quyết định ưu ái đặc biệt, mở cửa và cử riêng một nhân viên hướng dẫn đưa họ lên Cầu Vàng và thăm quan khu du lịch.

“Đây thực sự là chuyến đi đặc biệt của gia đình chúng tôi. Không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng cây cầu Vàng nổi tiếng, mà chúng tôi còn vô cùng xúc động trước sự thân thiện, mến khách của các bạn. Dù chưa thể trải nghiệm trọn vẹn Bà Nà, nhưng chúng tôi có kế hoạch sẽ trở lại Đà Nẵng vào thời gian tới. Với tình cảm nồng nhiệt của Bà Nà, nhất định chúng tôi sẽ giới thiệu KDL này đến với nhiều bạn bè và người thân của chúng tôi”, anh Ashish bày tỏ.

Tháng 7/2023, du khách Hong Kong Yan Ying cuối cùng đã đặt chân được đến “Cầu bàn tay” (Cầu Vàng) như ước nguyện. Yan có một cô bạn thân ở Việt Nam đã nhiều lần ngỏ lời mời cô đến chơi, nhưng “Cầu Vàng” mới là động lực lớn nhất để cô sắp xếp công việc bận rộn, đến thăm đất nước hình chữ S. "Tớ có 5 ngày ở Việt Nam, và nhất định phải đến 'Cầu bàn tay'", cô nói với bạn mình.

Có lẽ hiếm có một công trình du lịch nào lại có sức hút bền bỉ, lâu dài và mãnh liệt với du khách như Cầu Vàng.

Đến Việt Nam để tận mắt thấy Cầu Vàng chắc chắn không phải là mục tiêu duy nhất của gia đình anh Ashish hay cô Yan Ying. Đi vào vận hành đã 5 năm, song Cầu Vàng vẫn giữ nguyên sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Năm 2018, chỉ trong 3 tháng sau khi xuất hiện Cầu Vàng, Đà Nẵng đã có thêm 4 đường bay quốc tế mới.

Còn theo phản ánh của một số hãng lữ hành lớn tại Đà Nẵng, nhờ hiệu ứng Cầu Vàng, tại thời điểm năm 2018-2019, cứ 3 du khách quốc tế đăng ký tour thì sẽ có 2 khách yêu cầu check-in Cầu Vàng của Bà Nà Hills. Số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng năm 2018 và 2019 tăng vọt. Lượng khách quốc tế đến với Đà Nẵng năm 2019 cũng tăng 22,5% so với cùng kỳ 2018, đạt tới hơn 3,522 triệu lượt.

Năm 2023, Cầu Vàng cùng hệ sinh thái du lịch đẳng cấp và chuỗi sự kiện lễ hội văn hóa sôi động của Đà Nẵng đã góp phần “giữ lửa” cho thành phố, ngay cả trong thời gian kinh tế khó khăn và ngành du lịch toàn cầu có dấu hiệu suy thoái.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách đến Đà Nẵng ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ. Theo đại diện Sun World Ba Na Hills, đến nay, Cầu Vàng đã đón du khách từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Vì sao Cầu Vàng giữ sức hút suốt 5 năm?

Ra đời tháng 6/2018, Cầu Vàng ngay lập tức trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và “làm mưa làm gió” trên các kênh thông tấn nổi tiếng toàn cầu như CNN, BBC hay The New York Times, Time, FoxNews, The Guardian… The New York Times mô tả: “Từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy”.

Tờ tin tức Huffington Post của Mỹ không ngại ngần khẳng định đây là “Cây cầu thú vị nhất từng thấy”, trong khi The Guardian cũng khẳng định Cầu Vàng là “một trong những cây cầu đi bộ ngoạn mục nhất thế giới”. Còn trang tin Independent thì mô tả Cầu Vàng là “một trong 10 cây cầu độc lạ “không thể tin nổi” trên thế giới”.

Cầu Vàng dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt.

Sau 5 năm ra đời, Cầu Vàng vẫn tiếp tục được Tạp chí kinh doanh Luxebook Ấn Độ ca ngợi là một trong những cây cầu mang tính biểu tượng thế giới... Ba năm liên tiếp (2020-2022), Cầu Vàng được Tổ chức Du lịch Thế giới (WTA) vinh danh Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới…

Có lẽ, hiếm có công trình du lịch nào có sức hút bền bỉ và mãnh liệt như Cầu Vàng. Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt - tác giả của bức ảnh Cầu Vàng của Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng giải nhiếp ảnh Architecture 2020 cho rằng, sức hút đó là bởi sự độc đáo từ kiến trúc của cây cầu.

“Ý tưởng xây dựng cây cầu với hai cánh tay khổng lồ làm trụ đỡ thực sự tuyệt vời. Tỷ lệ, bố cục của hai bàn tay với thành cầu tạo nên tổng thể một công trình kiến trúc hài hòa. Những chi tiết bàn tay được làm tỉ mẩn, chỉn chu như rất nhiều công trình khác của Sun Group. Cầu Vàng cũng hòa chung với cảnh quan của thiên nhiên của Bà Nà Hills, với rừng cây cao cùng không khí trong lành, tầm nhìn xa bao quát được toàn bộ Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam”- anh bày tỏ.

Cũng theo anh Trần Tuấn Việt, các công trình kiến trúc ấn tượng, nhiều tiện ích vui chơi giải trí cho hầu hết lứa tuổi, dịch vụ phong phú và đầy đủ của Sun World Ba Na Hills đã góp phần bổ trợ, tạo nên thành công và sức hút của Cầu Vàng. Không chỉ thu hút du khách trong nước và quốc tế, Cầu Vàng cũng là niềm cảm hứng vô tận để rất nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước tìm đến, chiêm ngưỡng, ghi lại và lan tỏa vẻ đẹp của nó.

Với vẻ đẹp độc đáo và sức hút bền bỉ của mình, Cầu Vàng đã không chỉ dừng lại ở sứ mệnh một cây cầu, một sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Sau 5 năm, công trình này đã trở thành một biểu tượng mới của du lịch Đà Nẵng và từng bước trở thành một biểu tượng du lịch Việt Nam và thậm chí là toàn cầu.