Giải leo núi ‘Bước chân trên mây’ dành cho người làm báo

(VTC News) -

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt và UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái) gặp mặt báo chí giới thiệu về giải leo núi “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù lần thứ nhất năm 2023.

Giải diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10 tại đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với 100 vận động viên tham dự. Các vận động viên là nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương và các địa phương trong cả nước đã được ban tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ tham dự. Đặc biệt, các vận động viên tham dự sẽ được ban tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự giải.

Buổi gặp mặt báo chí giới thiệu về giải leo núi “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù lần thứ nhất năm 2023. (Ảnh: Trần Quang)

Tham gia Giải leo núi “Bước chân trên mây”, các vận động viên sẽ phải vượt qua cung đường với cự ly khoảng 10km đường đồi núi. Điểm xuất phát từ chân núi thuộc thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ và đích là đỉnh Tà Chì Nhù ở độ cao 2.979m so mực nước biển.

Điểm nhấn trên cung đường leo núi, các vận động viên sẽ đi qua các cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ theo từng độ cao, từ rừng già nguyên sinh, xuyên rừng tán thấp, đồng cỏ, đến cánh đồng hoa chi pâu tím...

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Trần Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức giải cho biết, “Tại sao giải chỉ có 100 vận động viên tham dự? Chúng tôi muốn nhiều lắm nhưng điểm lưu trú qua đêm trên đỉnh núi Tà Chì Nhù bảo đảm phục vụ cho không quá 200 người.

Trong những giải đấu lần sau tại đỉnh núi khác và địa phương khác, chúng tôi sẽ mở rộng hơn quy mô để thu hút đông đảo các phóng viên, nhà báo tham dự. Đến nay, số lượng đăng ký đã vượt sự mong đợi và ban tổ chức sẽ tiến hành sàng lọc để bảo đảm đúng quy định”.

Theo Ban tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù lần thứ nhất năm 2023, công tác bảo đảm an toàn cho các vận động viên được đặt lên hàng đầu. Theo đó, các vận động viên sẽ được Ban tổ chức mua bảo hiểm.

Ngoài ra, cung đường 10km được bố trí 5 trạm y tế, biển báo an toàn… Giải có 100 vận động viên tham dự nhưng có tới khoảng 70 người tham gia công tác phục vụ, bảo đảm an toàn cho giải. Do sóng điện thoại trên đỉnh núi Tà Chì Nhù khá phập phù nên các thành viên Ban tổ chức sẽ liên hệ bằng bộ đàm để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.