Giải golf Vô địch Đối kháng Quốc gia 2022 xác định 4 nhà vô địch

Nhà vô địch các bảng đấu bao gồm bảng Nam, Nữ, Trung niên và bảng Trẻ lần lượt lộ diện. Đó là Lê Khánh Hưng, Lê Chúc An, Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Trọng Hoàng.

Ở trận chung kết bảng Nam, tâm điểm của Giải Vô địch Đối kháng Quốc gia - Tranh cúp T99, hạt giống số 1 Đoàn Uy và hạt giống số 2 của giải đấu Lê Khánh Hưng đối đầu trực tiếp để tìm ra quán quân. Trước đó, cả hai đã trải qua những trận đấu với màn thể hiện xuất sắc để góp mặt trong trận đấu gay cấn với tỉ số suýt soát.

Lê Khánh Hưng giành danh hiệu cấp quốc gia đầu tiên khi dẫn trước Đoàn Uy ngay từ hố đầu tiên. Sau một thời gian dài thi đấu có phần kém phong độ, ở giải này Đoàn Uy đã lấy lại phong độ của mình tuy nhiên vẫn chưa đủ may mắn để vượt qua đàn em.

Ở trận tranh hạng 3 của giải đấu, tỉ số 2-1 đã giúp cho Nguyễn Quang Trí đánh bại Bùi Mạnh Cường.

Ở bảng Nữ, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Dung, nhà vô địch Trung niên Quốc gia cạnh tranh trực tiếp với vận động viên trẻ sinh năm 2008 Lê Chúc An. Ở những hố đấu đầu tiên, Nguyễn Thị Ngọc Dung đã giành nhiều lợi thế hơn khi chức tỏ được kinh nghiệm của mình và dẫn trước Lê Chúc An 1 Up.

Tuy nhiên ngay sau đó, Lê Chúc An cho thấy vì sao cô được đánh giá là vận động viên trẻ sáng giá khi có loạt đánh ấn tượng tại hố số 9, 10 và 11, và vươn lên dẫn trước 3 Up. Đáng chú ý, Lê Chúc An ghi điểm birdie tại hố số 17, qua đó lên ngôi vô địch.

Ở loạt đấu giành hạng 3, Phạm Thị Yến Vi vượt qua Anna Le với kết quả 3-1. Kết quả nay không bất ngờ vì Anna Le vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm khi thi đấu ở thể thức đối kháng.

Nguyễn Trọng Hoàng là cái tên được xướng lên ở bảng Trẻ với chiến thắng đối thủ 5-4. Ngô Thanh Sơn Jr. đã không thể vượt qua Nguyễn Trọng Hoàng trong loạt thi đấu giành ngôi vô địch. Với cùng tỉ số, Nguyễn Quang Đại đã vượt qua Nguyễn Hoàng Minh để giành vị trí thứ 3.

Ở bảng Trung Niên, trận đấu bảo vệ chức vô địch của Nguyễn Duy Dậu và vận động viên Nguyễn Huy Tiến đã cho thấy trình độ của Nguyễn Huy Tiến khi thi đấu áp đảo với 5 Up và mang về cho anh chức vô địch quốc gia đầu tiên.