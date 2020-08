Giải golf Bamboo Airways 2020: Golfer nghiệp dư tranh giải hàng trăm tỷ đồng

Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 2 năm ra mắt Hãng hàng không Bamboo Airways. Giải đấu diễn ra từ ngày 18/8 đến 23/8 tại FLC Golf Links Sầm Sơn, Thanh Hóa, một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam.

Đây là giải đấu dành cho tất cả các golfer nghiệp dư với thể thức đấu gậy qua Handicap. Sau 6 ngày tranh tài, ban tổ chức sẽ trao 87 giải thưởng cho các golfer xuất sắc nhất mỗi ngày và giải Best Gross cho golfer có thành tích tốt nhất giải.

FLC Golf Links Sầm Sơn là nơi diễn ra giải Golf Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020.

Tổng giá trị giải thưởng của Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, với các giải Hole in One và Eagle, phần thưởng dành cho các golfer là những chiếc xe VinFast. Đây là một trong những điểm đặc biệt của giải đấu.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức cũng chuẩn bị phương án phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho các golfer tham gia tranh tài.

Ban tổ chức chọn FLC Golf Links Sầm Sơn, nằm trong quần thể FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort (Thanh Hóa) làm địa điểm tranh tài cho các golfer. Đây là địa điểm tổ chức nhiều giải golf lớn như FLC Golf Championship 2018, Artex Golf Tournament Plus 2019, FLC Vietnam Masters...

FLC Golf Links Sầm Sơn là sân golf dạng links tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam với thiết kế độc đáo, đa dạng về địa hình. Sân golf nằm sát biển với hướng và tốc độ gió khó đoán định, các fairway uốn lượn mang lại những thử thách đầy thú vị cho các golfer.