Giải cứu nam thanh niên bị lũ cuốn trôi ở Hà Giang

Vào khoảng 8h ngày 23/8, anh Vừa Mí Vừa (SN 2004, trú tại thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đang đi làm ở thôn Pắc Cạm thì trượt chân rơi vào khe suối có lũ lớn, bị cuốn trôi khoảng 50 mét.

Ngay sau đó, người dân báo tin cho lãnh đạo xã. Rất may là đúng thời điểm này, lãnh đạo huyện, xã, công an xã đang đi vào thôn kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ nên đã kịp thời tổ chức cứu anh Vừ.

Tuy nhiên, do mưa lớn gây sạt lở nhiều đoạn đường, gây khó khăn trong việc đi lại nên phải mất khoảng 5 giờ đồng hồ, mọi người mới cứu được nạn nhân, đưa lên xe chở đến bệnh viện huyện cứu chữa.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: H.X.)

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong những ngày tới, một số nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa lớn, người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng nguy cơ sạt lở, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Mưa lớn tại các xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc đêm 22/8 và sáng 23/8 đã làm sạt lở, gây ách tắc cục bộ nhiều tuyến đường, gây ngập úng và hư hỏng nhiều diện tích ngô và nhà cửa của người dân.