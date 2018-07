Giải cứu một công dân Trung Quốc sang Việt Nam đánh bạc bị bắt giữ

(VTC News) - Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa giải cứu thành công 1 công dân Trung Quốc bị 2 người Trung Quốc có lệnh truy nã bắt giữ trái phép, bàn giao cho Công an Trung Quốc.

Trước đó, ngày 29/6, Công an TP Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đề nghị phối hợp xác minh, giải cứu nạn nhân Zhang Ke Liang (Trương Khắc Lương, SN 1955, trú tại thôn Bắc Tiệm, trấn Cổ Thành, huyện Định Hưng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) sang Việt Nam đánh bạc, hiện đang bị một số kẻ bắt giữ trái pháp luật tại một khách sạn gần sòng bài Hồng Vận.

Tiền Hồng Lương và Trương Tuấn Cường.

Ngày 2/7, Công an TP Móng Cái kiểm tra hành chính phòng 309, khách sạn Đại Nam thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái phát hiện bên trong căn phòng này có Trương Khắc Lương cùng bạn là Trần Xuân Hà (SN 1960, quốc tịch Trung Quốc, trú tại khu Triều Dương, TP Bắc Kinh) đang bị Trương Tân Cường (SN 1977) và Tiền Hồng Lượng (SN 1981, cả 2 người đều thường trú tại TP.Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) bắt giữ.

Quá trình xác minh, Công an TP Móng Cái xác định, ngày 21/6, Trương Khắc Lương và bạn là Trần Xuân Hà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến sòng bài Hồng Vận thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái để đánh bạc và bị thua hết tiền.

Thông qua một số bạn bè, Trương Khắc Lương vay của Trương Tân Cường số tiền 400.000 nhân dân tệ đánh bạc tiếp nhưng lại bị thua. Sau đó, Trương Tân Cường yêu cầu Trương Khắc Lương viết giấy vay nợ số tiền trên rồi đưa về phòng 309, khách sạn Đại Nam để chờ người nhà chuyển tiền sang trả nợ.

Trương Tân Cường và Tiền Hồng Lượng là 2 kẻ đang có truy nã của Cục Công an TP. Đông Hưng, Trung Quốc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Hiện, Công an TP Móng Cái đã bàn giao Trương Khắc Lương, Trần Xuân Hà và Trương Tân Cường, Tiền Hồng Lượng cho Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý.

Minh Khang