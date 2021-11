Giải cứu chú mèo bị tẩm dầu hỏa, thiêu sống ở Hà Nội

Tới tối 30/10, chú mèo Dilo đã qua tình trạng nguy kịch và được điều trị ở phòng khám thú y. Trước đó, khoảng 22h18 ngày 27/10, một người đàn ông đã đổ dầu hỏa, châm lửa đốt chiếc balo chứa một con mèo. Sau khi gây ra vụ cháy, thủ phạm nhanh chóng lên xe, rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ sự việc được phát hiện sau khi video trích xuất từ camera an ninh của người dân khu vực cung cấp cho Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội.

Chú mèo sau khi được cứu khỏi đám lửa.

Chú mèo trong chiếc balo bị bén lửa đã vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đám cháy và chạy thẳng vào một ngôi nhà đang mở cửa ở gần đó.

Phát hiện ra chú mèo lạ bị bỏng, chủ nhà đã giúp dập lửa, lau bớt dầu trên cơ thể, ổn định tâm lý cho chú mèo, rồi gọi điện báo cho trạm cứu hộ.

Người này cho biết khi anh tới hiện trường, lửa vẫn cháy. Hàng xóm xung quanh đã chung tay, hỗ trợ dập tắt vụ cháy.

Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, đơn vị tiếp nhận hỗ trợ trường hợp, cho biết bộ lông dài của chú mèo bị cháy sém và còn dính nhiều dầu nên đã được bác sĩ đã cạo sạch. Phần bỏng nặng nhất là 2 tai và 4 bàn chân.

Chú mèo được theo dõi sức khỏe tại một phòng khám thú y.

“Đây là giống mèo có tai thẳng. Sau vụ cháy, 2 tai của bé lại cụp xuống do sưng to và nặng mủ. Ngoài ra, cứ ngồi một lúc, Dilo lại nhấp nhổm chuyển tư thế do các bàn chân bị tróc da đau đớn”, đại diện trạm cứu hộ chia sẻ với Zing.

Bên cạnh tổn thương về thể chất, chú mèo còn bị chấn thương tâm lý. Các bác sĩ phải bón cháo và truyền dịch hỗ trợ suốt những ngày qua.

Sau sự việc, chủ nhân của chú mèo đã liên hệ, xin nhận lại thú cưng. Theo lời cô gái, bé tên Dilo, là vật nuôi chung giữa cô và bạn trai. Do xích mích chuyện tình cảm, bạn trai cô đã có hành động thiêu sống chú mèo.

Chú mèo trước khi bị thiêu sống.

Hiện tại, trạm cứu hộ từ chối mong muốn của cô gái để đảm bảo an toàn cho chú mèo, tránh những rắc rối về sau.

Zing đã liên lạc với người bạn trai nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trạm cứu hộ cho biết trong thời gian tới, nếu tình trạng sức khỏe của chú mèo tiến triển tốt, họ sẽ tìm người chăm sóc mới cho bé.

Cùng lúc, trạm cứu hộ ghi nhận một tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng sự việc để trục lợi.

Tranh thủ lòng thương cảm của cộng đồng mạng, người phụ nữ này đăng tải bài viết kèm số tài khoản ngân hàng cá nhân kêu gọi quyên góp cho chú mèo bị thiêu sống. Trạm cứu hộ đã phủ nhận có liên quan đến người này.