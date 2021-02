Giải cứu cháu bé 5 tuổi khỏi đám cháy chung cư ở Hải Phòng

(VTC News) -

Trưa 1/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC cứu nạn thành công cháu bé 5 tuổi và một phụ nữ trong đám cháy chung cư ở quận Lê Chân (Hải Phòng).

Khoảng 6h30 cùng ngày, cháu Nguyễn Anh Huy (5 tuổi) đến chơi nhà bà ngoại là Nguyễn Thị Sửu, ở số 14 tầng 2, cầu thang 3, khu 5 tầng Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân.

Sau đó, bà Sửu rời nhà đi mua bữa sáng cho cháu. Trong lúc bà Sửu không có nhà, cháu bé ở nhà chơi một mình thì xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo vụ cháy, UBND phường An Dương kết hợp Công an phường, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Thành phố, Đội PCCC Công an quận Lê Chân nhanh chóng huy động, triển khai lực lượng cùng nhân dân chữa cháy.

Đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng giải cứu và đưa được cháu Nguyễn Anh Huy ra khỏi đám cháy và đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Hiện, sức khỏe cháu cơ bản ổn định.

Ngoài ra, lực lượng chữa cháy tại chỗ còn giải cứu được một phụ nữ ở tầng 4 an toàn. Đến thời điểm này, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản chưa xác định cụ thể.