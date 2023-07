Giải 'cơn khát' điện cho miền Bắc, đường dây 500kV mạch 3 được xây dựng thế nào?

(VTC News) -

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514km, được nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư 23.000 tỉ đồng, có 4 tiểu dự án. Dự án được phê duyệt trong tổng sơ đồ điện VIII để thực hiện truyền tải điện liên miền ra miền Bắc, tăng khả năng cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới.

Theo đề án, các dự án này phải hoàn thành đóng điện năm 2025 để truyền tải công suất từ khu vực Bắc Trung Bộ - Bắc Bộ nhằm cung cấp kịp thời lượng điện năng cho miền Bắc giai đoạn 2025-2030. Khi đi vào hoạt động dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải lên khoảng 5.000 MW (hiện nay khả năng truyền tải mạch 1 từ miền Trung ra miền Bắc chỉ đạt khoảng 2.200 MW).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514km, được nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên)

Mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực - chủ trì cuộc họp với Ủy Ban quản lý vốn tại doanh nghiệp, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 9 địa phương liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

“Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc, đồng thời còn là vấn đề chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6/2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng”, ông Diên nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương và đơn vị chức năng thống nhất giải pháp để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án. Thống nhất thời điểm các địa phương hoàn thành việc rà soát, cập nhật hướng tuyến dự án vào quy hoạch tỉnh; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các kế hoạch có liên quan trên địa bàn để giải phóng mặt bằng, triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, EVN và EVNNPT có trách nhiệm khẩn trương hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7/2023 để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 8/2023 và phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 9/2023.

Theo ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), EVN sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án, trong đó Tổng giám đốc EVN làm trưởng ban, để chỉ đạo thường xuyên liên tục trong quá trình thực hiện các dự án.

"Qua cân đối cung cầu cho thấy tình hình cung ứng điện giai đoạn tới vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024-2025 ở khu vực miền Bắc. 6 tháng đầu năm 2023, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia ước đạt 136,09 tỷ kWh, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 47,8% so với kế hoạch năm 2023 (284,5 tỷ kWh)", ông Nhân nói.

Đại diện EVN cho biết sẽ tập trung triển khai đường dây 500kV mạch 3 từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc và quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

"Để đạt được tiến độ này, EVN rất cần sự phối hợp tối đa của các bộ ngành về thủ tục đầu tư xây dựng, công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng ở các địa phương mà đường dây đi qua. Như vậy, các tháng mùa khô năm 2025 có thể bổ sung khoảng 3.000MW từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc", ông Trần Đình Nhân nhấn mạnh.

Có giải được bài toán thiếu điện cho miền Bắc?

Trả lời VTC News, chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình cho biết, câu chuyện thiếu điện tại miền Bắc có thể kéo dài 5 năm nữa. Bởi, trong ngắn hạn, ngành điện có thể chỉ nỗ lực giảm bớt căng thẳng thiếu điện chứ chưa thể giải quyết dứt điểm bài toán thiếu điện, do nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng do phát triển kinh tế xã hội, phát triển các khu, cụm công nghiệp và dân số gia tăng.

“Giả sử đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành thì áp lực thiếu vẫn còn, nguồn cung điện phía Bắc cần bổ sung điện mặt trời, điện khí thì may ra mới ổn định được", chuyên gia Đào Nhật Đình nói.

Đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành và đi vào khai thác được kỳ vọng sẽ giải "cơn khát" điện cho miền Bắc. (Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Đình, để làm được đường dây 500 kV mạch 3 và triển khai các nhà máy điện đúng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII, cần sự vào cuộc quyết liệt từ địa phương lên Trung ương, cần chính sách đột phá mang tính lịch sử.

Trong khi đó TS Hà Đăng Sơn - Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Phát triển xanh nhận định, việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 về cơ bản sẽ góp phần giảm bớt tình trạng thiếu điện ở miền Bắc.

"Về lâu dài phải có nguồn cung ứng điện cho miền Bắc vì nhu cầu sử dụng điện ở miền Bắc tăng rất nhanh, trong khi thủy điện thì đã hết. Hiện chỉ trông chờ vào Quảng Trạch 1, Vũng Áng 2 và việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 là hết sức cần thiết để truyền tải điện từ 2 nhà máy này", TS Hà Đăng Sơn nói.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, chúng ta phải triển khai như thế nào để đến tháng 6/2024 hoàn thành mới là vấn đề quan trọng. Phải chung tay giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng để dự án lớn được hoàn thiện đúng tiến độ.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài có 4 tiểu dự án. Trong đó, dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 226 km; Dự án 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa 2 mạch dài 91 km; Dự án 500 kV Thanh Hoá - Nam Định 1 dài 73 km; Dự án 500kV Nam Định 1 - Phố Nối dài 123 km.

PHẠM DUY